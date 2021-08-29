نجوم الفن والإعلام في عرض «ياما في الجراب يا حاوي» السبت

من كواليس العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي» (خاص لـ بوابة الوسط)

شهد عرض، السبت، لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم المصري يحيى الفخراني، حضورًا جماهيريًا كثيفًا على رأسه نجوم الفن والإعلام، منهم الفنان عمرو سعد، والسينارست عبدالرحيم كمال، والإعلاميتان منى الشاذلي وسهير جودة.

«ياما في الجراب يا حاوي» من إنتاج مسرح «كايرو شو» عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة بأحدث تقنيات أشرف عليها فنيًا محمد هاني، ويشارك في بطولتها إياد نصار، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف الدسوقي، وسما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، فإنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

من كواليس العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي» (خاص لـ بوابة الوسط)