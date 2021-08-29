«كلشي ماكو» يرفع لافتة «كامل العدد» في «سراييفو السينمائي»

من عرض الفيلم العراقي «كلشي ماكو» في «سراييفو السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

شهد الفيلم الروائي العراقي «كلشي ماكو» للمخرجة ميسون الباجه جي، عرضه الأول عالميًّا ضمن فعاليات النسخة 27 من مهرجان «سراييفو السينمائي»، وذلك ضمن قسم «Dealing with the Past» الذي يُقام بدعم من منظمة «روبرت بوش ستيفتونغ» الألمانية. ورفع الفيلم لافتة «كامل العدد»، ونال إشادات جماهيرية ونقدية واسعة.

وكتبت الناقدة الشهيرة نينا إي روث على موقع «MIME» عن الفيلم، قائلة: «بطولة جماعية جرى تمثيلها وتأليفها ببراعة»، وعن أعمال المخرجة ميسون الباجه جي، قالت نينا: «تتغلغل حالة من الشاعرية في عمل ميسون الباجه جي»، كما وصفت التعاون بين المنتج طلال المهنا وميسون بـ«التحالف الملهم».

تدور أحداث الفيلم في خلفية أعمال العنف الطائفي في الأسبوع الأخير من العام 2006، بين الكريسماس وعيد الأضحى. ويروي قصص سكان العاصمة العراقية بغداد، حيث يحاولون أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع التي تعرضهم للمخاطر.

وفي قلب الأحداث يروي الفيلم قصة سارة، كاتبة وأم عزباء، التي فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة لأعمال العنف الصامتة. قبل انطلاق العام الجديد بفترة وجيزة، وفي أعقاب بعض الأحداث المفاجئة، تتحصن سارة وجيرانها من المستقبل المجهول بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ بالأمل.

«كلشي ماكو» من إخراج ميسون الباجه جي، وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي، باسم حجار، ميريام عباس، والممثل العراقي الشهير محمود أبو العباس، وإنتاج Oxymoron Films (بريطانيا) وLinked Productions (الكويت) وإنتاج مشترك Les Contes Modernes (فرنسا)، وNeue Mediopolis Filmproduktion (ألمانيا)، وتتولي MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

من عرض الفيلم العراقي «كلشي ماكو» في «سراييفو السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)