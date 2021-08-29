«كلشي ماكو» يرفع لافتة «كامل العدد» في «سراييفو السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 04:10 مساء
من عرض الفيلم العراقي «كلشي ماكو» في «سراييفو السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

شهد الفيلم الروائي العراقي «كلشي ماكو» للمخرجة ميسون الباجه جي، عرضه الأول عالميًّا ضمن فعاليات النسخة 27 من مهرجان «سراييفو السينمائي»، وذلك ضمن قسم «Dealing with the Past» الذي يُقام بدعم من منظمة «روبرت بوش ستيفتونغ» الألمانية. ورفع الفيلم لافتة «كامل العدد»، ونال إشادات جماهيرية ونقدية واسعة.

وكتبت الناقدة الشهيرة نينا إي روث على موقع «MIME» عن الفيلم، قائلة: «بطولة جماعية جرى تمثيلها وتأليفها ببراعة»، وعن أعمال المخرجة ميسون الباجه جي، قالت نينا: «تتغلغل حالة من الشاعرية في عمل ميسون الباجه جي»، كما وصفت التعاون بين المنتج طلال المهنا وميسون بـ«التحالف الملهم».

تدور أحداث الفيلم في خلفية أعمال العنف الطائفي في الأسبوع الأخير من العام 2006، بين الكريسماس وعيد الأضحى. ويروي قصص سكان العاصمة العراقية بغداد، حيث يحاولون أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع التي تعرضهم للمخاطر.

وفي قلب الأحداث يروي الفيلم قصة سارة، كاتبة وأم عزباء، التي فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة لأعمال العنف الصامتة. قبل انطلاق العام الجديد بفترة وجيزة، وفي أعقاب بعض الأحداث المفاجئة، تتحصن سارة وجيرانها من المستقبل المجهول بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ بالأمل.

«كلشي ماكو» من إخراج ميسون الباجه جي، وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي، باسم حجار، ميريام عباس، والممثل العراقي الشهير محمود أبو العباس، وإنتاج Oxymoron Films (بريطانيا) وLinked Productions (الكويت) وإنتاج مشترك Les Contes Modernes (فرنسا)، وNeue Mediopolis Filmproduktion (ألمانيا)، وتتولي MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

من عرض الفيلم العراقي «كلشي ماكو» في «سراييفو السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اجتماع طارئ بـ«التعليم العالي» لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء مؤسسات ...
ليبيا
كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
«الاتحاد» يجمد مشاركة لاعبيه مع المنتخب على خلفية أزمة توقيع المنير
رياضة محلية
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
وفاة طفل فلسطيني بعد أسبوع من إصابته بنيران إسرائيلية في غزة
دولى
دراسة فرنسية تكشف أفضل استراتيجية لاحتواء «كورونا»
طب وصحة
31 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطلبون جلسة طارئة لعلاج «اختراقات» خارطة الطريق
ليبيا
على هامش خلاف الكبير والحبري.. كيف رسمت «ديلويت» خارطة إعادة توحيد «المركزي»؟
ليبيا
أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة إلى الشعب
ليبيا
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
من الرابح من صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
رياضة عالمية
استطلاع «الوسط»: ليبيون يرجحون عدم إتمام الانتخابات.. ومطالب بطرد المرتزقة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: «المساءلة» تقطع شعرة معاوية بين البرلمان والحكومة
ليبيا
عون يبعد صنع الله عن إدارة مؤسسة النفط ويكلف العوكلي.. والأخير: لم أتمكن من ...
ليبيا
الدبيبة يوضح طريقة اختيار السفراء الجدد: لا تصدقوا «فيسبوك»
ليبيا
وفاة الطفل عزو المرجاوي بعد صراع طويل مع المرض
ليبيا
الدبيبة: سأكون خارج ليبيا يوم جلسة الاستجواب.. وأستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المستقبل للسيارات الكهربائية أم سيارات الهيدروجين؟