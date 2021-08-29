فيلم صربي يفوز بجائزة الـ«كريستال غلوب» في «كارلوفي فاري»

المخرج الصربي ستيفان أرسينجيفيتش حاملا جائزة الـ«كريستال غلوب» في «كارلوفي فاري» التشيكي، 28 أغسطس 2021 (أ ف ب)

فاز فيلم «آز فار آز آي كان ووك» للمخرج الصربي ستيفان أرسينجيفيتش بجائزة «كريستال غلوب» (كرة الكريستال) في مهرجان «كارلوفي فاري السينمائي» التشيكي، حسب ما أفاد المنظمون، مساء السبت.

وهذا الفيلم الذي شاركت في إنتاجه كل من صربيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلغاريا وليتوانيا، مستوحى من أسطورة صربية من العصور الوسطى، ويروي قصة مهاجرين أفريقيين اثنين في صربيا. وضمت لائحة الممثلين في الفيلم إبراهيم كوما ونانسي منساه أوفي ومكسيم خليل ورامي فرح، وفق «فرانس برس».

ومنح الممثل الإنجليزي مايكل كين، في بداية المهرجان جائزة «كريستال غلوب» تكريمًا «لمساهمته الاستثنائية في السينما العالمية».

وحصل الممثل الأميركي إيثان هوك والمخرج التشيكي يان سفيراك الحائز جائزة «أوسكار» أفضل فيلم روائي أجنبي عن فيلم «كوليا» العام 1996، على جائزة رئيس المهرجان.

وكان الممثل الهوليوودي جوني ديب الذي اشتُهر بدوره في سلسلة «بايرتس أوف ذي كاريبين»، من بين النجوم الذين حضروا المهرجان ما بين 20 أغسطس و28 منه، بعدما أرجئ في يوليو، بسبب جائحة «كوفيد-19».

وبلغ عدد التذاكر المبيعة 111203 لحضور الأفلام خلال المهرجان، في مقابل 140 ألفًا العام 2019. وأُلغي المهرجان العام الفائت بسبب الجائحة.