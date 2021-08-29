هند صبري تحتفل مع «طيارة» بنجاح «سقف الحلاوة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 12:40 مساء
من احتفال هند صبري بـ«سقف الحلاوة» لأحمد الروبي (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفلت الفنانة التونسية هند صبري وشركة «طيارة» بنجاح أغنية «سقف الحلاوة» التي تم إطلاقها أخيرًا للفنان أحمد الروبي.

الاحتفال تم في الساحل الشمالي، بحضور هند صبري، ومحمد البسيوني ورامز يوسف شريكيها في «طيارة» والمغني أحمد الروبي وهبة الدسوقي. وقام الروبي بغنائها عدة مرات وسط حفاوة كبيرة من رواد مكان الاحتفال.

وطرحت «طيارة» الأغنية عبر قناتها الرسمية وقناة أحمد الروبي على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت هند عن سعادتها بالأغنية وردود الفعل التي تسمعها عنها، وهي كفنانة وشريكة في «طيارة» تحب دائمًا دعم الأفكار الجديدة والمواهب الشابة، مشيرة إلى أنها حرصت على الاحتفال بنجاح الأغنية لأنها تنتمي لنوعية الغناء التي يفتقدها الكثيرون حاليًا، وهي شخصيًّا، وفي كل أنواع الفنون، مع التنوع ووجود كل الأنواع.

«سقف الحلاوة» من غناء أحمد الروبي، ومن كلماته وتلحينه وتوزيع علي فتح الله.

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