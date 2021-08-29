«أنا الحكاية» تقدم ورشة الكتابة النسوية بـ«إيزيس الدولي للمسرح»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 11:29 صباحا
المهرجان يقام في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)

ينظم مهرجان «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» بالتعاون مع مجموعة «أنا الحكاية» ورشة تدريب للكتابة الإبداعية من منظور نسوي، تعقد في الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر المقبل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

الورشة تقام ضمن فعاليات الدورة التأسيسية للمهرجان، دورة فتحية العسال، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل.

ويفضل أن يكون المتقدمون لديهم خبرة سابقة في مجال الكتابة سواء الأدبية أو الصحفية أو البحث الأدبي أو الاجتماعي، مع إرسال نموذج من كتاباتهم، ويشترط ألا تقل سن المتقدمين عن عشرين عامًا، مع إمكانية قبول استثناءات في حالات خاصة. ولابد من التفرغ الكامل أثناء مدة الورشة، وهي ورشة مجانية ولكن يطلب من المشاركين إحضار أدواتهم الخاصة.

تقدم الورشة مدربتان من مجموعة «أنا الحكاية»، التي تهدف إلى تكسير الصور النمطية الرائجة التي تقدم للنساء والرجال في الإعلام والأدب والسينما والقصص الشعبية وحتى قصص الأطفال، وخلق صوت للنساء في قصص وحكايات نستطيع من خلالها رؤية عالمهن الإنساني الحقيقي.

وتحقق المجموعة هذا الهدف من خلال ورش الكتابة التي تقدمها لكتاب شباب وباحثين ومعلمين وأكاديميين وشعراء ومدونين وصحفيين وناشطات نسويات ونساء وأطفال من مؤسسات قاعدية في موضوعات مختلفة، وتقدم عضوات «أنا الحكاية» نتاج تلك الورش في عروض حكي فنية يستطيع الجمهور من خلالها التواصل مع الحكايات المقدمة، وعرضت في عدد من البيوت القديمة مثل بيت الهراوي وبيت السحيمي ووكالة الغوري، بالإضافة لمكتبة الإسكندرية والقاعة الشرقية بالجامعة الأميركية والمجلس الأعلى للثقافة ومكتب مصر الثقافي في العاصمة البريطانية، ومسارح «روابط» و«الجزويت» و«الهناجر» وغيرها.

وتهدف هذه الورشة إلى إنتاج كتابة إبداعية واعية وحساسة لمفاهيم الجندر، إيمانًا بدور الإبداع في تكسير الأنماط المرفوضة في المجتمع واستبدالها بمفاهيم تتسم بقدر أكبر من العدالة والإنسانية.

ويمكن للراغبين التقديم للمشاركة في الورشة من هنا، وسيتم الرد عليهم في موعد أقصاه 10 سبتمبر المقبل.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
«الاتحاد» يجمد مشاركة لاعبيه مع المنتخب على خلفية أزمة توقيع المنير
رياضة محلية
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
وفاة طفل فلسطيني بعد أسبوع من إصابته بنيران إسرائيلية في غزة
دولى
دراسة فرنسية تكشف أفضل استراتيجية لاحتواء «كورونا»
طب وصحة
31 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطلبون جلسة طارئة لعلاج «اختراقات» خارطة الطريق
ليبيا
على هامش خلاف الكبير والحبري.. كيف رسمت «ديلويت» خارطة إعادة توحيد «المركزي»؟
ليبيا
أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة إلى الشعب
ليبيا
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
من الرابح من صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
رياضة عالمية
استطلاع «الوسط»: ليبيون يرجحون عدم إتمام الانتخابات.. ومطالب بطرد المرتزقة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: «المساءلة» تقطع شعرة معاوية بين البرلمان والحكومة
ليبيا
عون يبعد صنع الله عن إدارة مؤسسة النفط ويكلف العوكلي.. والأخير: لم أتمكن من ...
ليبيا
الدبيبة يوضح طريقة اختيار السفراء الجدد: لا تصدقوا «فيسبوك»
ليبيا
وفاة الطفل عزو المرجاوي بعد صراع طويل مع المرض
ليبيا
الدبيبة: سأكون خارج ليبيا يوم جلسة الاستجواب.. وأستغرب محاسبة الحكومة قبل صرف ...
ليبيا
عقيلة صالح: سنسحب الثقة من الحكومة إذا غابت عن جلسة الاستجواب
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المستقبل للسيارات الكهربائية أم سيارات الهيدروجين؟