«أنا الحكاية» تقدم ورشة الكتابة النسوية بـ«إيزيس الدولي للمسرح»

المهرجان يقام في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)

ينظم مهرجان «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» بالتعاون مع مجموعة «أنا الحكاية» ورشة تدريب للكتابة الإبداعية من منظور نسوي، تعقد في الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر المقبل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

الورشة تقام ضمن فعاليات الدورة التأسيسية للمهرجان، دورة فتحية العسال، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل.

ويفضل أن يكون المتقدمون لديهم خبرة سابقة في مجال الكتابة سواء الأدبية أو الصحفية أو البحث الأدبي أو الاجتماعي، مع إرسال نموذج من كتاباتهم، ويشترط ألا تقل سن المتقدمين عن عشرين عامًا، مع إمكانية قبول استثناءات في حالات خاصة. ولابد من التفرغ الكامل أثناء مدة الورشة، وهي ورشة مجانية ولكن يطلب من المشاركين إحضار أدواتهم الخاصة.

تقدم الورشة مدربتان من مجموعة «أنا الحكاية»، التي تهدف إلى تكسير الصور النمطية الرائجة التي تقدم للنساء والرجال في الإعلام والأدب والسينما والقصص الشعبية وحتى قصص الأطفال، وخلق صوت للنساء في قصص وحكايات نستطيع من خلالها رؤية عالمهن الإنساني الحقيقي.

وتحقق المجموعة هذا الهدف من خلال ورش الكتابة التي تقدمها لكتاب شباب وباحثين ومعلمين وأكاديميين وشعراء ومدونين وصحفيين وناشطات نسويات ونساء وأطفال من مؤسسات قاعدية في موضوعات مختلفة، وتقدم عضوات «أنا الحكاية» نتاج تلك الورش في عروض حكي فنية يستطيع الجمهور من خلالها التواصل مع الحكايات المقدمة، وعرضت في عدد من البيوت القديمة مثل بيت الهراوي وبيت السحيمي ووكالة الغوري، بالإضافة لمكتبة الإسكندرية والقاعة الشرقية بالجامعة الأميركية والمجلس الأعلى للثقافة ومكتب مصر الثقافي في العاصمة البريطانية، ومسارح «روابط» و«الجزويت» و«الهناجر» وغيرها.

وتهدف هذه الورشة إلى إنتاج كتابة إبداعية واعية وحساسة لمفاهيم الجندر، إيمانًا بدور الإبداع في تكسير الأنماط المرفوضة في المجتمع واستبدالها بمفاهيم تتسم بقدر أكبر من العدالة والإنسانية.

ويمكن للراغبين التقديم للمشاركة في الورشة من هنا، وسيتم الرد عليهم في موعد أقصاه 10 سبتمبر المقبل.