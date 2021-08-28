لصوص يسرقون حقائب توم كروز بطريقة «المهمة المستحيلة»

صورة ملتقطة في 6 أكتوبر 2020 لتوم كروز في روما خلال تصويره أحد أجزاء سلسلة أفلام «المهمة المستحيلة» (أ ف ب)

كشفت صحيفة «ذي صن» أن حقائب تخص توم كروز تُقدَّر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات، تعرضت للسرقة في إنجلترا؛ حيث يقوم النجم الأميركي بتصوير الجزء السابع من أفلام «المهمة المستحيلة».

وكانت هذه الأمتعة داخل سيارة حارسه الأمني، وسرقت ليل الإثنين- الثلاثاء من أمام فندق في برمنغهام نزل فيه، بحسب ما أفادت الصحيفة، وفق «فرانس برس».

وقال ناطق باسم شرطة ميدلاندز الغربية: «تلقّينا بلاغًا بسرقة سيارة من طراز بي إم دبليو إكس7» في شارع تشرش ستريت، في برمنغهام، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 أغسطس»، من دون تأكيد هويّة صاحب المركبة.

وعُثِر على السيارة بعد فترة قصيرة، وفق الناطق باسم الشرطة الذي أوضح أن «التحقيق لا يزال مستمرًّا» خصوصًا بالاستناد إلى «تسجيلات كاميرا المراقبة في المنطقة التي رُكنت فيها السيارة».

لكن: «كلّ ما كان داخل السيارة اختفى»، وفق ما أفاد مصدر صحيفة «ذي صن» متطرّقًا إلى «بعض الأمتعة والمقتنيات» التابعة للممثل البالغ 59 عاماً.

وكشفت الصحيفة أن اللصوص مسحوا واستنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح العامل دون تلامس في هذه السيارة الفارهة، وذلك على بُعد دقيقتين من مركز للشرطة.

وأوردت «ذي صن» أن «هذه الحيلة التي ترتقي إلى مصافي سيناريوهات أفلام المهمة المستحيلة سمحت للعصابة بالفرار بالسيارة أمام أعين الطاقم الأمني».

أثار توم كروز المعروف عنه أن يؤدّي أغلب مشاهد المخاطرة في أفلامه بنفسه ضجّة هذا الأسبوع في منطقة ميدلاندز (شمال إنجلترا).

وشوهد وهو يصوّر عدة مشاهد، من الجزء السابع من سلسلة «ميشن إمباسيبل» (المهمّة المستحيلة) التي يؤدّي فيها دور العميل الاستخباراتي إيثن هانت.