لصوص يسرقون حقائب توم كروز بطريقة «المهمة المستحيلة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 11:12 صباحا
صورة ملتقطة في 6 أكتوبر 2020 لتوم كروز في روما خلال تصويره أحد أجزاء سلسلة أفلام «المهمة المستحيلة» (أ ف ب)

كشفت صحيفة «ذي صن» أن حقائب تخص توم كروز تُقدَّر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات، تعرضت للسرقة في إنجلترا؛ حيث يقوم النجم الأميركي بتصوير الجزء السابع من أفلام «المهمة المستحيلة».

وكانت هذه الأمتعة داخل سيارة حارسه الأمني، وسرقت ليل الإثنين- الثلاثاء من أمام فندق في برمنغهام نزل فيه، بحسب ما أفادت الصحيفة، وفق «فرانس برس».

وقال ناطق باسم شرطة ميدلاندز الغربية: «تلقّينا بلاغًا بسرقة سيارة من طراز بي إم دبليو إكس7» في شارع تشرش ستريت، في برمنغهام، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 أغسطس»، من دون تأكيد هويّة صاحب المركبة.

وعُثِر على السيارة بعد فترة قصيرة، وفق الناطق باسم الشرطة الذي أوضح أن «التحقيق لا يزال مستمرًّا» خصوصًا بالاستناد إلى «تسجيلات كاميرا المراقبة في المنطقة التي رُكنت فيها السيارة».

لكن: «كلّ ما كان داخل السيارة اختفى»، وفق ما أفاد مصدر صحيفة «ذي صن» متطرّقًا إلى «بعض الأمتعة والمقتنيات» التابعة للممثل البالغ 59 عاماً.

وكشفت الصحيفة أن اللصوص مسحوا واستنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح العامل دون تلامس في هذه السيارة الفارهة، وذلك على بُعد دقيقتين من مركز للشرطة.

وأوردت «ذي صن» أن «هذه الحيلة التي ترتقي إلى مصافي سيناريوهات أفلام المهمة المستحيلة سمحت للعصابة بالفرار بالسيارة أمام أعين الطاقم الأمني».

أثار توم كروز المعروف عنه أن يؤدّي أغلب مشاهد المخاطرة في أفلامه بنفسه ضجّة هذا الأسبوع في منطقة ميدلاندز (شمال إنجلترا).

وشوهد وهو يصوّر عدة مشاهد، من الجزء السابع من سلسلة «ميشن إمباسيبل» (المهمّة المستحيلة) التي يؤدّي فيها دور العميل الاستخباراتي إيثن هانت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد ينفض غبار مفاوضات مبابي ويحل ضيفا على بيتيس في «الليغا»
رياضة عالمية
ضربة أميركية ضد «داعش» في أفغانستان.. والجيش: قتلنا الهدف ولا علم لنا بسقوط ...
دولى
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
معركة الميركاتو.. أبرز تعاقدات الأندية في الانتقالات الصيفية
رياضة عالمية
بعد عودته إلى يونايتد.. رونالدو يودع جماهير يوفنتوس برسالة مؤثرة
رياضة عالمية
بعد العودة إلى مسرح الأحلام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟
رياضة عالمية
أكثر من مليار مستخدم للإنترنت في الصين
منوعات
هاني الكوت.. وترٌ تهزه الشمس كلما أشرقت (حوار)
ثقافة وفن
أليغري يحسمها: رونالدو لا ينوي اللعب ليوفنتوس مجدداً
رياضة عالمية
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على الأولمبي العراقي
رياضة محلية
بطولة إنجلترا: ترقب «الساعات الأخيرة» لحسم صفقة رونالدو إلى سيتي
رياضة عالمية
بإهداء للمغتربين.. «القلب ما ينساكم» بصوت حسن البيجو
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: «المساءلة» تقطع شعرة معاوية بين البرلمان والحكومة
ليبيا
9 قتلى في انفجارات مستودع للذخيرة بكازاخستان (فيديو)
دولى
علماء يكشفون «كنوز من المعلومات» عن هركولانيوم القديمة
ثقافة وفن
«فيسبوك» قد تطلق محفظة رقمية هذه السنة
علوم وتكنولوجيا
البيت الأبيض: إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس
دولى
72 قتيلا على الأقل في هجوم مطار كابل
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الخفافيش.. أمل البشرية في مكافحة الشيخوخة