اجتماع لمناقشة تفاصيل الدورة التأسيسية من مهرجان «إيزيس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 10:02 صباحا
مجلس أمناء مهرجان إيزيس لمسرح المرأة في مصر يناقش تفاصيل وفعاليات الدورة التأسيسية (خاص لـ بوابة الوسط)

عقدت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة اجتماعا، مع مجلس أمناء المهرجان بمقر الجامعة الأمريكية وسط البلد بالقاهرة، لمناقشة تفاصيل الدورة التأسيسية من المهرجان المقرر انطلاقها في الفترة من ١٥ إلى ٢١ سبتمبر المقبل، وتحمل اسم الكاتبة المصرية الراحلة فتحية العسال، ورئيسته الشرفية النجمة المصرية سوسن بدر.

حضر الاجتماع رئيسة المهرجان المخرجة والممثلة عبير لطفى ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم، والمخرجة عبير علي، والإعلامية مشيرة موسى، بينما حضر إلكترونيا من خلال تطبيق زووم باقي أعضاء مجلس الأمناء وهم كل من الفنان فتحي عبد الوهاب، والسفيرة مشيرة خطاب، والمخرج سعيد قابيل، والمخرج خيري بشارة، والناقدة عبلة الرويني.

وناقش الحضور الفعاليات التي تتضمن مشاركة أكثر من ١٥ عرضا مسرحيا من مصر وعدد من دول العالم ومنها اليابان ورومانيا وهولندا وتونس وسوريا، بالإضافة إلى تنظيم ورش فنية وندوات.

وثمن أعضاء مجلس الأمناء الدعم المقدم من وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة، وكذلك الدعم اللوجيستي المقدم من وزارتي الشباب والرياضة والسياحة، والمراكز الثقافية الأجنبية ومنها المعهد الثقافي البريطاني والروسي وجوتة والتحرير لاونج، والسفارة الهولندية، واستوديو عماد الدين، وجمعية النهضة العلمية والثقافية الجيزويت، وجمعية يهمني الإنسان.

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