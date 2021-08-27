أندرو محسن مديرا للمكتب الفني بـ «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 05:07 مساء
تشكيل جديد للمكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

استقرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على التشكيل الجديد للفريق الفني للمهرجان في دورته الـ 43، إذ تولى الناقد أندرو محسن، منصب مدير المكتب الفني.

عمل محسن في عدة مناصب في مهرجان القاهرة منذ عام 2016، منها مدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة لمدة 3 دورات، بينما شغل منصب المدير الفني لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عام 2018، والمدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عامي 2020، 2021.

يضم فريق المكتب الفني كلاً من: الناقد رامي عبد الرازق، مدير مسابقة آفاق السينما العربية، الناقد أسامة عبد الفتاح، مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولي، المخرج مروان عمارة، مدير مسابقة الأفلام القصيرة، الناقدة رشا حسني، مبرمجة أفلام آسيا والباسيفيك، المخرجة ماجي مرجان، مبرمجة أفلام شرق أوروبا، والمخرج يوسف هشام، مبرمج أفلام الأمريكيتين.

من ناحية أخرى، قرر المهرجان الدولي المصري تقديم موعد انطلاق دورته المقبلة الـ 43، ليصبح في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021، وذلك مراعاة لمتغيرات خريطة المهرجانات العربية.

جاء ذلك بعد دراسة جيدة لخريطة المهرجانات المنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة، ليسمح الموعد الجديد للصحفيين وللسينمائيين العرب والأجانب بالتواجد في المهرجانات المختلفة لمشاهدة كافة الإنتاجات المتاحة وحضور وتغطية الفعاليات.

وسوف تُقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.

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