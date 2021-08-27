إقبال جماهيري على «ياما في الجراب يا حاوي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 04:00 مساء
من كواليس بروفات مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مسرح «كايرو شو» أن عروض القاهرة التي تبدأ، الجمعة، لمسرحية « ياما في الجراب يا حاوي» للنجم المصري الكبير يحيى الفخراني شبه كاملة العدد، نظرا للإقبال الكثيف من الجمهور على العروض.

وتقام العروض على مسرح كايرو شو (ماركيي) بالتجمع الخامس، بالقاهرة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولي الأسبوع الماضي، على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، من إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني. ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد للمرة الأولى، هم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

وتدور المسرحية في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني، في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

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