بإهداء للمغتربين.. «القلب ما ينساكم» بصوت حسن البيجو

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 27 أغسطس 2021, 12:41 مساء
حسن البيجو يعيد تسجيل وتصوير الأغنية الليبية التراثية «يا غاليين القلب ما ينساكم» (بوابة الوسط)

انتهى الفنان حسن البيجو وفرقة الرواد من تسجيل وتصوير أغنية «يا غاليين القلب ما ينساكم» بتوزيع جديد، ومن إخراج محمد ياسر.

والأغنية من التراث الليبي للفنان محمد رشيد، ومن ألحان الفنان الراحل محمد مرشان، وكلمات الشاعر الكبير أحمد النويري.

وقال الفنان حسن البيجو لـ«بوابة الوسط»: «قمنا بإعادة توزيع الأغنية من جديد كما سبق مع بعض الأغاني الليبية القديمة وتم التصوير في مدينة بنغازي وسيتم بثها قريبا».

وأضاف: «اخترنا (يا غاليين القلب ما ينساكم) في هذا الوقت لإهدائها إلى مدينة طرابلس ولكل المغتربين خارج ليبيا فكلماتها تقول إننا لن ننساكم».

وفي إصدارها الجديد، الهندسة والتوزيع الموسيقي للأغنية للفنان مصطفى نجم بقيادة المايسترو مصطفى الإسكندراني لفرقة الرواد، والتي تضم مجموعة من الفنانين وهم: نوري السراوي، وصلاح بن سعود، وطارق الحافي، ومصطفى نجم، وأحمد السعيطي، وخليفة الكرغلي، وفتحي العبيدي، وعوض الحداد، وصلاح جغبوب، وعوض بوزنوكة، وحسين البيك.

حسن البيجو يعيد تسجيل وتصوير الأغنية الليبية التراثية «يا غاليين القلب ما ينساكم» (بوابة الوسط)
حسن البيجو يعيد تسجيل وتصوير الأغنية الليبية التراثية «يا غاليين القلب ما ينساكم» (بوابة الوسط)
حسن البيجو يعيد تسجيل وتصوير الأغنية الليبية التراثية «يا غاليين القلب ما ينساكم» (بوابة الوسط)
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