بالفيديو: مايا دياب تغني مع محمود الليثي «حطالي روج»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 03:00 مساء
بوستر أغنية «حطالي روج» لمايا دياب ومحمود الليثي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت شركة «كرافت ميديا» للمنتج حمدي بدر، «ديو غنائي جديد» يجمع بين المطربة اللبنانية مايا دياب والمطرب المصري محمود الليثي، ويحمل عنوان «حطالي روج»، وهي الأغنية الأولى من ألبوم مايا «أكتر شوية» الذي تقدمه باللهجة المصرية.

«حطالي روج» أغنية ذات إيقاع مختلف تقدمها مايا لجمهورها، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي، وتوزيع إسلام شيبسي.

على صعيد آخر، تعمل الشركة على طرح باقي أغاني الألبوم خلال الفترة المقبلة عبر قناتها على «يوتيوب» ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم، عزيز الشافعي، هادي شرارة، وتوما.

آخر أعمال مايا دياب كانت أغنية «وطني اللي جاي» والتي قدمتها في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من صنعاء إلى صعدة.. دراجون يمنيون ينطلقون في «رحلة السلام»
عربى
لجنة المسابقات تكشف لـ«الوسط» مقترح إقامة الدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يتلقون علاجا
طب وصحة
الرئاسة التركية عن العلاقات مع مصر والسعودية: تطورات إيجابية قد تحدث قريبا
عربى
واشنطن وحلفاؤها تحذر من «تهديد إرهابي» في مطار كابل
دولى
«طيران دلتا» الأميركية تغرم موظفيها غير المطعمين 200 دولار شهريا
اقتصاد
خبراء «الصحة العالمية» يحذرون من «توقف» البحث عن منشأ وباء «كوفيد-19»
دولى
الجيش التركي يغادر أفغانستان
دولى
السودان يوضح تأثير سد إثيوبيا على فيضانات هذا العام
دولى
حسن البيجو ينتهي من تصوير «يا غاليين القلب ما ينساكم»
ثقافة وفن
المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: تصرف ريال مدريد لضم مبابي غير محترم
رياضة عالمية
بعد انتهاء مهلة تجميد البرلمان وتمديدها.. تونس إلى أين؟
عربى
«فرانس برس»: تلوث «كارثي» يضرب شواطئ العاصمة الليبية طرابلس
ليبيا
«المركزي» ببنغازي ينتقد «تجاهله» في اجتماعات توحيد المصرف.. ويطالب الكبير ...
ليبيا
لون جديد من رولز رويس كولينان
سيارات
موقع أميركي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس
ليبيا
المغرب يعلق على قرار الجزائر بقطع العلاقات
عربى
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة سويسرية ضحية هجوم معلوماتي خطير