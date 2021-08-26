بالفيديو: مايا دياب تغني مع محمود الليثي «حطالي روج»

بوستر أغنية «حطالي روج» لمايا دياب ومحمود الليثي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت شركة «كرافت ميديا» للمنتج حمدي بدر، «ديو غنائي جديد» يجمع بين المطربة اللبنانية مايا دياب والمطرب المصري محمود الليثي، ويحمل عنوان «حطالي روج»، وهي الأغنية الأولى من ألبوم مايا «أكتر شوية» الذي تقدمه باللهجة المصرية.

«حطالي روج» أغنية ذات إيقاع مختلف تقدمها مايا لجمهورها، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي، وتوزيع إسلام شيبسي.

على صعيد آخر، تعمل الشركة على طرح باقي أغاني الألبوم خلال الفترة المقبلة عبر قناتها على «يوتيوب» ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم، عزيز الشافعي، هادي شرارة، وتوما.

آخر أعمال مايا دياب كانت أغنية «وطني اللي جاي» والتي قدمتها في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.