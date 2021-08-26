الانتهاء من تصوير «فيلم 90 يوم» في مطار جدة

من كواليس تصوير «90 يوم» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى المخرج السعودي خالد الحربي من تصوير آخر مشاهد فيلمه «90 يوم»، في مطار جدة، كما نشر صورًا جمعت أبطال الفيلم من كواليس التصوير.

الفيلم عبارة عن دراما اجتماعية - كوميدية، عن فترة العِدة التي يجب شرعًا أن تبقى فيها المرأة ببيت زوجها وكيف تعلو سطوة العادات والتقاليد أحيانًا على حكم الدين، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في دور العرض السعودية وعدة دول عربية، وهو من إنتاج «أفكار الغد» للإنتاج الفني التي أسسها خالد وفيصل الحربي، وتتولى شركة «MAD Solutions» توزيع الفيلم عالميًا.

ويقول المخرج خالد الحربي: «نحاول من خلال أفكار الغد خلق قاعدة جماهيرية أكبر للسينما المحلية خلال السنوات المقبلة من خلال تقديم أفكار قريبة من المواطن السعودي والخليجي وكذلك ممثلين محترفين ومحبوبين، لأن الفيلم المحلي حتى الآن لا يمتلك أرضية كبيرة مقابل الفيلم الأجنبي، وقررنا بدء خطتنا طويلة المدى بفيلم 90 يوم الذي يناقش العلاقات الزوجية المعقدة بطريقة درامية وكوميدية، وسعداء باتحاد أهدافنا مع فريق MAD الذين تحمسوا للمشاركة في المشروع وساعدونها بخبراتهم التي اكتسبوها عبر السنوات».

ومن جانبه، يقول علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في «MAD Solutions»: «نفخر بالتعاون مع المخرج خالد الحربي، أحد أبرز الأسماء في صناعة الدراما والمسرح بالسعودية، في أول فيلم روائي طويل من إخراجه، ونحن حريصون دومًا أن تكون الأفلام السعودية التي نعمل عليها إضافة لتأسيس صناعة سينما قوية في السعودية بفيلم كل فريق العمل به من السعوديين، لتقديم قصص تهم المجتمع السعودي والعربي».

فيلم «90 يوم» يحكي قصة طبيبة ترفض الزواج لأنها تبحث عن الرجل المناسب لها.. وعندما وجدته، وتحدت الجميع من أجل الزواج به، تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة.. وتقودنا تلك الحقيقة والأحداث التالية إلى حقيقة تمسك الغالبية بعادة يخالفون بها الشرع دون أن يدرون.

«90 يوم» يشارك في بطولته فيصل الزهراني، مروة محمد، محمد الهاشم، فيّ فؤاد، بدر المطرفي وود أسامة، سناء بكر يونس وعبدالعزيز السكيرين وخالد الحربي، والفيلم من إنتاج مؤسسة أفكار الغد للإنتاج الفني (المنتج المنفذ فيصل الحربي).

من كواليس تصوير «90 يوم» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس تصوير «90 يوم» (خاص لـ بوابة الوسط)