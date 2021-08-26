أوبرا «متروبوليتان» نيويورك تتوصل إلى اتفاق مع الموسيقيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 10:40 صباحا
تظاهرة مؤيدة للمتعاونين مع دار «متروبوليتان» نيويورك في نزاعهم مع الإدارة، في مايو 2021 (أ ف ب)

بعد أشهر عدّة من المفاوضات الشاقة، أعلن أعضاء أوركسترا أوبرا متروبوليتان الشهير في نيويورك إبرام اتفاق مع الإدارة، ما يمهّد الطريق إلى إعادة فتح المؤسسة العريقة الشهر المقبل.

وجاء في بيان صادر عنهم «يسعدنا كثيرًا أن نعود إلى عروضنا المنتظمة في القريب العاجل ونحن متحمّسون لملاقاة الجمهور»، وفق «فرانس برس».

واعتُمدت اتفاقية المفاوضة الجماعية هذه بعد أشهر من المفاوضات الشاقة أحيانا لا سيّما في ما خصّ تخفيضات تطال رواتب الموسيقيين الذين لم يتلقّوا أجورهم طوال سنة تقريبًا في فترة الوباء.

وقال المدير العام للأوبرا، بيتر غيلب إن «أعضاء الأوركسترا الكبير في أوبرا متروبوليتان خاضوا تحدّيات هائلة خلال أشهر الإغلاق الستة عشر عندما كنّا نناضل من أجل الحفاظ على استدامة» المؤسسة.

ولم يُكشف عن بنود هذا الاتفاق، غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت بأن الموسيقيين والإدارة أبرموا عقدًا على أربع سنوات يتضمّن تخفيضا للرواتب بنسبة 3.7% مع تعهّد بتكييفها جزئيًا، عند بلوغ العائدات مستوياتها ما قبل الوباء بنسبة 90%.

وهدّد تعثُّر المفاوضات موسم 2021-2022 في دار الأوبرا الذي من المرتقب أن يفتتح في 27 سبتمبر، مع عرض أوبرا للمرّة الأولى من إعداد موسيقي أسود تحت اسم «فاير شات آب إن ماي بونز» لتينيس بلانشرد.

وتسعى الإدارة أيضًا إلى التوصّل إلى اتفاقات مع نقابات أخرى أصغر حجمًا.

وأعلنت دار الأوبرا هذه في يوليو أنها ستطلب من الجمهور وكلّ الطواقم التقنية والموسيقية العاملة فيها شهادة تلقيح ضدّ «كوفيد-19» في الموسم المقبل.

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