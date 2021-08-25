حسن البيجو ينتهي من تصوير «يا غاليين القلب ما ينساكم»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 05:00 مساء
من كواليس تصوير أغنية «يا غاليين القلب ما ينساكم» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان حسن البيجو وفرقة الرواد من تسجيل وتصوير أغنية «القلب ما ينساكم» بتوزيع جديد، ومن إخراج محمد ياسر.

الأغنية هي للفنان محمد رشيد ومن ألحان الفنان الراحل محمد مرشان وكلمات الشاعر الكبير أحمد النويري.

وقال الفنان حسن البيجو فى حديث إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، «أعدنا توزيع الأغنية من جديد كما سبق مع بعض الأغاني الليبية القديمة، وتم التصوير في مدينة بنغازي وسيتم بثها قريبًا».

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وأضاف «يا غاليين القلب ما ينساكم، تم اختيارها الآن ليتم إهداؤها إلى مدينة طرابلس ولكل المغتربين خارج ليبيا فكلماتها تقول إننا لن ننساكم».

الأغنية هندسة وتوزيع موسيقي للفنان مصطفى نجم، بقيادة المايسترو مصطفى الإسكندراني، بمشاركة فرقة الرواد التي تضم الفنانين، نوري السراوي، صلاح بن سعود، طارق الحافي، مصطفى نجم، أحمد السعيطي، خليفة الكرغلي، فتحي العبيدي، عوض الحداد، صلاح جغبوب، عوض بوزنوكة، حسين البيك.

من كواليس تصوير أغنية «يا غاليين القلب ما ينساكم» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير أغنية «يا غاليين القلب ما ينساكم» (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر أغنية «يا غاليين القلب ما ينساكم» (خاص لـ بوابة الوسط)
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حسن البيجو ينتهي من تصوير «يا غاليين القلب ما ينساكم»
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