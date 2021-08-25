بالفيديو: طرح «الفرحة» لـ مروة نصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 01:35 مساء
أغنية «الفرحة» هي إحدى أغنيات ألبوم مروة نصر الجديد «بره المقارنة» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المنتج المصري، محمد علام، أولى أغنيات ألبوم «بره المقارنة» للمطربة مروة نصر بعنوان «الفرحة»، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.

«الفرحة» كلمات أحمد شتا، وألحان حسن علي، وتوزيع فادي بدر، وإنتاج «كيوب ميوزك» محمد علام، مكس وماستر خالد رؤوف.

أغنية «الفرحة» هي إحدى أغنيات ألبوم مروة نصر الجديد «بره المقارنة» والذي يتضمن 10 أغنيات يتم طرحها خلال الصيف الجاري، وتعاونت فيه مع عدد من الشعراء منهم، تامر حسين، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وأحمد علاء الدين، ومحمد مصطفى ملك، وأحمد شتا، وطاهر كامل.

ومن الملحنين، إيهاب عبدالواحد، وعزيز الشافعي، وسامر أبو طالب، ومودي سعيد، وأحمد محيي، ومصطفى شكري، ومن الموزعين نادر حمدي، وفهد، وأحمد إبراهيم، وأسامة عبد الهادي، وزووم، ومحمد شفيق، وفادي بدر.

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