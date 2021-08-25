«سان سيباستيان» يمنح ماريون كوتيار جائزة «دونوستيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 12:33 مساء
ماريون كوتيار خلال مهرجان «كان السينمائي»، 10 يوليو 2021 (أ ف ب)

تحصل الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار الشهر المقبل في مهرجان «سان سيباستيان السينمائي» بإسبانيا على جائزة عن مجمل مسيرتها، حسب ما أعلن المنظمون في بيان، الثلاثاء.

وأوضح البيان أن كوتيار التي «تعتبر من الأكثر عالمية بين الممثلات الفرنسيات المعاصرات، ستحصل على جائزة دونوستيا في الدورة التاسعة والستين لمهرجان سان سيباستيان». وستتسلم الممثلة الفرنسية الجائزة خلال مراسم افتتاح المهرجان في 17 سبتمبر المقبل، وفق «فرانس برس».

وسبق لنجوم كثر بينهم ميريل ستريب، وريتشارد غير، وروبرت دي نيرو، أن نالوا جائزة دونوستيا التي مُنحت للمرة الأولى العام 1986، وسُميت كذلك نسبة إلى اسم مدينة سان سيباستيان الساحلية باللغة المحلية لإقليم الباسك في شمال إسبانيا.

وعلّل منظمو المهرجان اختيارهم ماريون كوتيار بكونها «تألقت بشدة في الإنتاجات الأوروبية والأميركية، حيث أدت أدوارا درامية وكوميدية وأدوار أكشن ببراعة».

وأصبحت الممثلة البالغة الخامسة والأربعين نجمة عالمية بفضل توليها العام 2007 دور المغنية إديت بياف في فيلم «لا موم» الذي نالت عنه عددا من الجوائز بينها الأوسكار و«غولدن غلوب» و«بافتا» والسيزار.

كذلك تُمنح جائزة دونوستيا هذه السنة للنجم الهوليوودي جوني ديب عن مجمل مسيرته. وأثار هذا الاختيار بعض الجدل، إذ إن الممثل الذي تولى دور جاك سبارو في «بايرتس أوف ذي كاريبين» خاض في الآونة الأخيرة نزاعا قضائيا مع صحيفة شعبية بريطانية اتهمته بتعنيف زوجته السابقة أمبير هيرد، وخسر الممثل القضية التي شوهت سمعته.

وتُقام الدورة التاسعة والستون من مهرجان «سان سيباستيان السينمائي» من 17 إلى 25 سبتمبر. ويُعتبر المهرجان الحدث السينمائي الأبرز في البلدان الناطقة بالإسبانية، وكان الهدف منه أساسا تكريم الأفلام السينمائية الناطقة بالإسبانية، لكنه رسخ مكانته كأحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم.

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