«الجونة السينمائي» يفتح باب التقديم لجائزة خالد بشارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 11:20 صباحا
أحمد فوزي صالح يتسلم النسخة الأولى من جائزة خالد بشارة 2020 (خاص لـ بوابة الوسط)

يقبل مهرجان «الجونة السينمائي» طلبات التقديم لمشاريع الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة في مرحلة التطوير والأفلام القصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، لجائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة.

المشاريع الروائية والوثائقية القصيرة قيد التطوير، وكذلك الأفلام القصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، لصناع الأفلام المصريين، مؤهلة للحصول على هذه الجائزة، مع تفضيل أصحاب المشاريع المقيمين في مصر. يجب أن لا تتعدى مدة الفيلم 30 دقيقة، ويجب أن يكون الفيلم الأول أو الثاني للمخرج. يمكن الاطلاع على نموذج التقديم والقائمة الكاملة للوائح والأحكام من خلال الموقع الرسمي للمهرجان. سيُغلق باب التقديم في 12 سبتمبر 2021.

تكريمًا لصناع السينما المصرية المستقلة الذين لم يخشوا التحدي في سبيل تحقيق أحلامهم، تهدف جائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة إلى استكمال مسيرة الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي السابق لأوراسكوم القابضة للتنمية وذراعها أوراسكوم للتنمية مصر، المتمثلة في دعم والاعتراف بالمواهب الصاعدة. توفر الجائزة لصناع الأفلام المصريين الصاعدين منصة وفرصة لإظهار مواهبهم السينمائية وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أميركي.

خلال الدورة الرابعة لمهرجان «الجونة السينمائي»، أطلق المهندس سميح ساويرس الجائزة تكريمًا للرئيس التنفيذي الراحل لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، خالد بشارة، الذي اشتهر بروح الابتكار والإبداع. تقول عائلة بشارة: «يشرفنا أن نحيي إرث خالد في دعم رواد الأعمال والابتكار من خلال جائزته. إننا نبحث عن مشاريع مصرية واعدة تجسد روح الإبداع والتفكير المبتكر وهذا هو ما سانده خالد بشغف بل وراهن عليه طوال حياته».

تعليقًا على الجائزة، صرح المدير الفني أمير رمسيس: «في الوقت الذي نواصل فيه الحداد على فقدان أحد أبرز رواد الأعمال والمفكرين المبدعين في البلاد، كشفت الجائزة الافتتاحية للعام الماضي التي مُنحت لمشروع (هاملت من عزبة الصفيح) لأحمد فوزي صالح، أنها بوابة جديدة لاكتشاف المزيد من المواهب الاستثنائية. هذا العام، نأمل أن يغتنم العديد من المخرجين المصريين الشباب هذه الفرصة مرة أخرى للحصول على هذا النوع من التقدير لإطلاق مسيرتهم المهنية».

ستقام الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي» في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021 بمدينة الجونة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب يعلق على قرار الجزائر بقطع العلاقات
عربى
الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه
رياضة عالمية
أندية إنجلترا ترفض السماح للاعبي دول «المنطقة الحمراء» بالسفر للتوقف الدولي
رياضة عالمية
بوتين: روسيا «لن تتدخل» في أفغانستان
دولى
رسميا.. «فالفيردي» صاحب أطول عقد في ريال مدريد
رياضة عالمية
أكثر من 2 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 شركات عربية
اقتصاد
أفغانستان: الآلاف يتوجهون إلى بانشير للانضمام لحركة المقاومة ضد طالبان
دولى
هنري ينصح مبابي في اللحظات الأخيرة قبل ضربة ريال مدريد
رياضة عالمية
وفاة الرئيس التشادي الأسبق في سجنه بالسنغال
دولى
سحب ترخيص قيادة الفيلة من المخمورين
منوعات
السفير المصري يؤكد استعداد شركات بلاده للعمل في قطاع النفط بليبيا
ليبيا
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ليبيا
عضو لجنة «5+5»: مهمتنا ليست توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟
دولى
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
بريطانيا: رواتب النساء أقل بنحو 73% من الرجال في مجالس الإدارات
اقتصاد
آثار فيلات أثرياء العصر الروماني مغمورة بالماء قرب نابولي
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توظيف اللون الذهبي في الديكور المعاصر