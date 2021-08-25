فيلم «قبر بحجم وطـن» يوثق جريمة خطف منصور الكيخيا

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 09:33 صباحا
الشهيد المناضل المعارض رشيد منصور الكيخيا. (الإنترنت)

أعلن فريق عمل فيلم «قبر بحجم وطـن» جاهزية الفيلم للعرض؛ حيث يوثق جريمة خطف المعارض منصور الكيخيا، والذي خطف من قبل ثلاثة أشخاص تابعين لنظام القذافي، أثناء وجوده في القاهرة، يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر 1993م والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. 

الفيلم الوثائقي قبر بحجم وطـن، مِن إعداد الصحفي خالد المهير، ومونتاج محمد الذيب، وجرافيك مسعود الحوتي، وصوت سعد بوزعكوك، وتصوير وإخراج طارق أبوبكر الهوني، حيث استمر الإعداد، والتجهيز، والتصوير أكثر من 6 شهور؛ حيث يعرض وثائقية وشهادات حصرية عن ظروف إخفاء الدبلوماسي والمعارض منصور الكيخيا الذي سجنه القذافي في ثلاجة الموتى لسنوات.

عثـر على جثته بعد سقوط نظام القذافي، وبعد 19 عاماً مِن اختفائه فِي طرابلس، في فيلا تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية، وبعد العثور على جثمانه، والإبلاغ عنه، وإجراء فحوصات الحمض النووي، أُقيم حفل تأبين كبير له في مدينة طرابلس يوم الأحد الموافق 02 ديسمبر 2012م، ثم في بنغازي مسقط رأسه، يوم الإثنين الموافق 03 ديسمبر 2012م، ودفن بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي بعد مراسم جنازة رسمية.

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