المغربي بوزيان: «Lost» صرخة ألم ضد ظلم المجتمع (فيديو)

بوستر أغنية «Lost» للمطرب المغربي بوزيان (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الفنان المغربي الشاب بوزيان (Bouziane) أغنيته المُنفردة الثانية مع شركة «Universal Music MENA» بعنوان «Lost».

الأغنية تنتمي لنمط موسيقى الـ Trap R&B ومن كتابة وألحان بوزيان، وهي تتناول مواضيع عدة منها المشاكل الاجتماعية التي لها تأثير كبير على حياة الشباب والتي غالبا ما تُولد الشعور بخيبة الأمل.

وعن «Lost» قال المطرب المغربي: «إن تأليف هذه الأغنية كان سهلا وعفويا بخاصة أن كلماتها نابعة من القلب. فهي تختصر تجارب حياتية ومُعاناة شخصية وصعبة عشتها، وهي بمثابة صرخة ألم ضد ظلم الحياة».

وتابع، قائلا: «أردت من خلال Lost أن أوجه رسالة أن العقبات التي تُواجهنا في الحياة لها تأثير كبير في صياغة شخصيتنا، فهي تجعلنا أقوى وأنضج؛ ما يُساعدنا في التغلب على المشاكل كافة».

هذا، وقد أضاء بوزيان من خلال هذه الأغنية على وضع العائلات المغربية التي تُعرّض حياتها للخطر من خلال السفر عن طريق البحر بحثاً عن مستقبل أفضل.