عبدالرحيم كمال: مداخلة الرئيس السيسي بمثابة تكريم لي وللفن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 02:00 مساء
الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمين، والسيناريست عبدالرحيم كمال (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب الكاتب والسيناريست المصري، عبدالرحيم كمال، عن سعادته الغامرة بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وهو ضيف أحد البرامج، خصوصًا أنه من محبي الرئيس، ولكنه يشعر بسعادة أكبر لأنه اكتشف أن الرئيس كان يتابع اللقاء منذ بدايته، بل ويتابع كل ما يقوله هو طوال الوقت.

وأضاف عبدالرحيم، أنه يعتبر مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريمًا له وللفن، فهذا تكريم حقيقي يفتح أبواب العقل للإبداع، وفقا لبيان.

وأوضح الكاتب والسيناريست المصري، أنه يشعر بالفخر لأن القيادة المصرية واعية تدرك وتؤمن أهمية الفن وهو ما عكسته هذه المداخلة من الرئيس.

وتابع عبد الرحيم، أنه سيبدأ بالفعل في مشروع ضخم يعكس توجيه الرئيس وأحلامه التي عبر عنها في المداخلة والتي تؤكد أن القيادة السياسية تمتلك رؤية رائعة لدور الفن وأهميته، وتعطي رسالة تفاؤل لكل الصناع أن عصر المشاريع الفنية الضخمة التي تخدم قضايا الوطن الكبرى قد عادت وستستمر.

وعن كواليس الاتصال، قال كمال: «فوجئنا أن الرئاسة تتصل بالقناة، وتؤكد أن الرئيس السيسي يرغب في عمل مداخلة وهو ما أثار حالة من السعادة الكبيرة والفخر داخل أرجاء برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية صدى البلد».

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