حكم قضائي في نزاع بين أعضاء فرقة «سكس بيستولز»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 01:00 مساء
مغني «سكس بيستولز» السابق جوني روتن (أ ف ب)

أصدر القضاء البريطاني، الإثنين، حكما لصالح عضوين سابقين في فرقة «سكس بيستولز» في نزاعهما القانوني مع مغني فرقة البانك البريطانية الشهيرة جوني روتن بشأن استخدام أغنيات الفرقة كموسيقى تصويرية لمسلسل من إنتاج «ديزني».

وكان عازف الغيتار ستيف جونز، وعازف الدرامز بول كوك قاضيا المغني جوني روتن (واسمه في سجلات الأحوال الشخصية جون لايدون) لمعارضة الأخير استخدام أغنيات من ألبوم «سكس بيستولز» الوحيد المسجل في استوديو بعنوان «نيفر مايند ذي بولوكس» في مسلسل «بيستول»، وفق «فرانس برس».

ويستند المسلسل الذي يتولى إخراجه داني بويل إلى مذكرات ستيف جونز المنشورة العام 2016 (لونلي بوي: تايلز فروم إيه سكس بيستول) ومن المقرر عرضه السنة المقبلة.

وكان جوني روتن يعتبر أن التراخيص لاستخدام الأغنيات لا يمكن أن تُمنح ضد إرادته. وكان أشار إلى أنه لن يستسلم إلا لقرار قضائي، بعدما وصف في أبريل الفائت، عبر صحيفة «صنداي تايمز» المسلسل بأنه «غير محترم».

إلا أن وكيل المدَّعيين المحامي إدموند كولين أفاد بأن اتفاقا توصل إليه أعضاء الفرقة العام 1998ينص على أن القرارات المتعلقة بالتراخيص يجب أن تُتخذ «بالغالبية». وأصدرت المحكمة العليا، الإثنين، حكما يؤيد وجهة نظره بعد جلسات عقدت في يوليو.

أما وكيل الرئيس السابق للفرقة المحامي مارك كننغهام فدفع بأن موكله يعتبر أن الكتاب الذي اقتبست منه السلسلة يتناوله «بطريقة عدائية وغير إيجابية».

وتأسست «سكس بيستولز» العام 1975، وانقسمت العام 1978، واجتمعت منذ ذلك الحين على خشبة المسرح مرات عدة، كان آخرها العام 2008.

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