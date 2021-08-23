«هلاوس» محمد عبدالله قريبا على الهناجر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 04:01 مساء
من بروفات العرض المسرحي «هلاوس» (خاص لـ بوابة الوسط)

بروفات مكثفة يقوم بها المخرج المصري، محمد عبدالله، لمسرحيته الجديدة «هلاوس» والمأخوذة عن رواية «تاجر البندقية» للمؤلف العالمي، وليام شكسبير، على مسرح الهناجر للفنون، وذلك استعدادا لعرضها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يمثل هذا العمل عودة محمد عبدالله كمخرج مرة أخرى بعد سنوات طويلة، ويحاول من خلال هذه التجربة تقديم أول عمل مسرحي صامت مختلف من نوعه سيتم إنتاجه بمسرح الدولة، ويشارك في تقديمه كل من عمر عز، عبدالله سلطان، عبدالرحمن القاضي، نسمة عادل، معتصم شعبان، جورج فوزي، ومصطفي حزين، ويشارك في الأداء كل من ريم عصام وأميرة إبراهيم.

وعن العرض يقول محمد عبدالله: «العمل يركز على 4 مدارس تمثيلية، وهي المسرح الجسدي والمايم والبانتومايم والمسرح الأسود؛ حيث يعتمد العرض بشكل أكبر على الإمكانيات الجسدية للممثلين بدلاً من الحوار المسرحي، فهي تجربة استثنائية مختلفة عن العروض المسرحية العادية، حيث يركز على تقديم العلاقات الإنسانية بشكل أكبر وهو ما يركز عليه فن المايم خارج مصر، وهمي كان تقديم عرضا مختلفا يناقش علاقات مهمة مثل الصداقة والحب، وكيف تتواجد داخل دائرة صراع واحدة، الموضوع لم يكن سهلا، والفكرة بدأت معي منذ 12 عاما حتى قدر لها الخروج منذ 8 أشهر».

تخاريف
وعن سبب تسمية العرض بـ«هلاوس»، قال عبدالله «هي كلمة دارجة بعض الشيء، ولكن لها معنى كبير، فالهلاوس موجودة دائما وأبدا في حياتك الشخصية أو العملية أو جانب غريب لا يعرفه أحد، كل جوانب حياتك بداخلها هلاوس فعلية، فالهلوسة من الممكن أن تكون في شكل حلم أو واقع أو تخاريف كلام تريد أن تقوله، فالهلاوس موجودة عندما أحلم بشيء أو أثناء تخطيطي لشيء أو غيره من الأمور، فهي موجودة دائما، ولكن أعظم أنواعها التي بداخلك، والتي لا يمكن لأي شخص رؤيتها أو معرفتها، وهو ما نناقشه بداخل العرض».

«هلاوس» إعداد وإخراج وإعداد موسيقي محمد عبدالله، كما شارك في تدريب الممثلين مع كل من مصطفى حزين وأحمد نجدي، مكساج صوت يسرا توفيق وتنفيذ الصوت عمر شقير، وديكورإهداء الفنان عمرو عبدالله، وإضاءة إهداء الفنان أبو بكر الشريف وملابس أميرة صابر، واكسسوار هاجر كمال، ومكياج وأقنعة محمد فوزي، ومساعدين إخراج تحت التمرين يوسف هاني وبسمة ناروز، ومروة حسن مساعد مخرج، وأحمد رضا مخرج منفذ، وشكر خاص لميريت ميشيل وأحمد فؤاد وأحمد الشاذلي ومحمد حجازي.

من بروفات العرض المسرحي «هلاوس» (خاص لـ بوابة الوسط)
من بروفات العرض المسرحي «هلاوس» (خاص لـ بوابة الوسط)
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