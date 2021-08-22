«المطبخ» و«امرأة وحيدة» يمثلان حاضنة «نهاد صليحة» في «إيزيس المسرحي»

الناقدة الراحلة نهاد صليحة (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفاءً باسم سيدة النقد العربي الراحلة الدكتورة نهاد صليحة، نظمت إدارة مهرجان «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» منحة لتطوير العروض المسرحية المهتمة بقضايا المرأة العام 2019 في إطار اهتمام المهرجان بتنظيم فعاليات استباقية تقام على مدار العام، بحيث لا تقتصر أنشطة المهرجان على فترة انعقاد دورته فقط، ونتج عنها عرضان من المقرر عرضهما ضمن فعاليات الدورة التأسيسية للمهرجان في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل.

وقالت الكاتبة رشا عبدالمنعم، مديرة المهرجان، إن المنحة تمت بالتعاون مع «التحرير لاونغ» التابع لمعهد جوته الألماني بهدف دعم ورعاية العروض المسرحية المعنية بقضايا المرأة، وكذلك مشاريع صانعات المسرح من مختلف أنحاء مصر، وحملت اسم «حاضنة نهاد صليحة لمسرح المرأة» لدور سيدة النقد العربي البارز في احتضان ورعاية عديد الفرق الناشئة وتوجيهها علميًّا ونقديًّا والمساعدة في تمكينها في مجال المسرح.

وأشارت إلى أن المنحة اشترطت أن تكون المشاريع المقدمة تتناول أحد الموضوعات التي تخص قضايا المرأة، وشجعت المبدعات من مخرجات ومؤلفات في مجال العروض المسرحية للتقديم على المنحة، وقدمت للمشاركين دعمًا لتطوير الاحتياجات اللوجيستية الخاصة بالعرض من مكان للتدريب وديكور وأزياء وإضاءة، وتدريبات متخصصة وبرامج لبناء قدرات فريق العمل حسب احتياج كل عرض سواء على مستوى كتابة النص أو التمثيل أو الإخراج أو الديكور.

تمكين المرأة

وأضافت المخرجة عبير علي، مديرة المهرجان، أن الحاضنة جزء من خطة المهرجان لإقامة فعاليات مختلفة على مدار العام، لتحقيق أهدافه، ومنها دعم الجهود التي تبذلها الدولة حاليًا لتمكين المرأة، وإقامة جسور ثقافية بين النساء من مختلف أنحاء العالم وتحفيز النساء على التعبير عن ذواتهن في إطار فني وفكري وجمالي مثل المسرح، وتشجيع صناع المسرح على معالجة قضايا المرأة، بالإضافة إلى تحقيق قدر أكبر من التنوع الثقافي والعدالة الثقافية واللامركزية عبر دعم صناعة المسرح في المناطق المهمشة والصعيد.

8 مشاريع

وأكدت أن «الحاضنة» شارك فيها ثمانية مشاريع مسرحية، ونتج عنها دعم ستة عروض من خلال ورش الحاضنة عرضت في ملتقى ختامي عقد في ديسمبر 2019، وهي «الخروج عن النص» و«المطبخ» من القاهرة، و«امرأة وحيدة» و«في قفا راجل» من الإسكندرية، و«الحكاية ما انتهتش» من المنيا، و«تشوهات» من أسيوط، مضيفة أنه وقع الاختيار على عرضي «المطبخ» من تأليف وإخراج محمد عادل، و«امرأة وحيدة» تأليف داريو فو وفرانكا راما وإخراج منة ماهر للمشاركة في الدورة التأسيسية للمهرجان، دورة فتحية العسال، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل بمشاركة عدد من العروض العربية والأجنبية.

يشار إلى أن الفنانة سوسن بدر الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيسته ومؤسسته المخرجة والممثلة عبير لطفي ومديرتا المهرجان رشا عبدالمنعم وعبير علي، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والمراكز الثقافية الأجنبية البريطاني والروسي وجوتة والتحرير لاونغ، والسفارة الهولندية، واستوديو عماد الدين وجمعية «النهضة العلمية والثقافية - الجيزويت» وجمعية «يهمني الإنسان».

مشهد من العرض المسرحي «امرأة وحيدة» (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من العرض المسرحي «المطبخ» (خاص لـ بوابة الوسط)