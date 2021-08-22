طرح الإعلان التشويقي الأول لـ«بيت عز» تمهيدا لعرضه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 03:00 مساء
بوستر مسلسل «بيت عز» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المنتج المصري تامر مرتضى (أروما ستوديوز) الإعلان التشويقي لأولى حكايات الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا»، التي تحمل عنوان «بيت عز».

الحكاية من تأليف أمين جمال وشريف يسري ومحمد أبو السعد، وإخراج أحمد يسري، ومن بطولة سهر الصايغ ورشدي الشامي وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي وتامر نبيل وأحمد الشامي وعصام السقا وهاجر الشرنوبي.

وسيتم عرض هذه الحكاية على قنوات «دي إم سي» و«دي إم سي دراما» ومنصة «watsh it».

تضمن الجزء الأول من «إلا أنا» ثماني قصص، من بطولة مجموعة من النجمات منهن درة وكندة علوش ووفاء عامر وأروى جودة وريهام عبدالغفور وحنان مطاوع وشيري عادل وجميلة عوض، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه على المستويين النقدي والجماهيري.

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