سرقة ألواح نحاسية من عمود النصر في برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 02:10 مساء
صورة لعمود النصر في برلين، 24 يوليو 2021 (أ ف ب)

تعرض عمود النصر، وهو نصب تذكاري في قلب برلين، لسرقة ألواح نحاسية مهمة منه «ذات قيمة تاريخية»، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة الألمانية.

واكتشف عمال كانوا يجرون أعمال إصلاح اختفاء «أجزاء كبيرة» من الألواح المعدنية التي تغطي سقف المدخل في هذا المَعلم الشهير الواقع عند تقاطع أربعة شوارع رئيسية، بحسب المصدر عينه، وفق «فرانس برس».

وأفادت جريدة «بي تسد» المحلية بأن قيمة المسروقات قد تصل إلى مئات آلاف اليوروهات.

وشيد عمود النصر للاحتفاء بذكرى الحملات العسكرية البروسية، لا سيما ضد فرنسا نابليون. وهو يعد من أبرز المعالم السياحية في العاصمة الألمانية، خصوصًا بفضل المشهد البانورامي الذي يتسنى للزائر تأمله من أعلاه. وظهر هذا المعلم في فيلم فيم فندرز «وينغز أوف ديزاير».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المركزي» يعلن الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
صفة تجمع الخفافيش والأطفال الرضع.. ما هي؟
علوم وتكنولوجيا
للأسبوع السادس على التوالي.. تظاهرات في فرنسا ضد الشهادة الصحية
دولى
إصابة 24 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات في غزة
دولى
أفغان هاربون من كابل يعلقون بقاعدة أميركية في قطر ويترقبون مغادرتها
دولى
بيان من «النهضة» يرد على تصريحات الرئيس التونسي حول «مخطط اغتياله»
دولى
الفرنسي برنارد سيموندي مديرا فنيا لــ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
لبنان: الشعب يعاني أزمة وقود ونقص مياه الشرب وسط تدهور الوضع الاقتصادي
عربى
تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة
ليبيا
عودة طالبان.. أفغان «مؤثرون» يمسحون «حياتهم الرقمية»
علوم وتكنولوجيا
أربعة رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات
ليبيا
الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن
ليبيا
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
«شبح تأجيل الانتخابات».. هل «أفرط» الجميع في التفاؤل؟
ليبيا
جريدة «الوسط»: حرب بيانات تُفجرها رسائل «5+5» المسربة
ليبيا
مجلس الأمن يدعو لتجنب التأثيرات السلبية للنزاع الليبي والتصدي لنقل الأسلحة وتدفق...
ليبيا
مؤسسة النفط: مليارا دولار إجمالي إيراد المبيعات خلال يوليو
ليبيا
ظهور مفردات «لغة الحرب» مع اقتراب العد التنازلي لساعة الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خدمة جديدة من «فيسبوك».. تعرف عليها