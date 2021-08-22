انطلاق مهرجان طرابلس للأنيميشن

جانب من المعرض (بوابة الوسط)

افتُتح بفندق «كورنثيا»، السبت، مهرجان طرابلس للأنيميشن، بتنظيم من المؤسسة الليبية لتنمية المشروعات، ومؤسسة «مساحة للتطوير وريادة الأعمال»، ومؤسسة «فرسان الصحراء للإنتاج الإعلامي».

ويشهد المهرجان الذي تنتظم فعالياته، على مدى يومي السبت والأحد، مشاركة واسعة لمواهب التشكيل، وكذا المتخصصين في مجال حركة الصورة والصوت وصناعة المحتوى.

وأكد أحمد الكائب، وكيل وزارة الشباب، في كلمة افتتاحية للمهرجان، إيجابية هذه الخطوة، في كونها تمثل استثمارًا مباشرًا للقدرات الفتية في مجال التكنولوجيا والفن، وإدخال المهارة البشرية كعنصر أساسي للتطوير والإضافة، مكسب لحالة الوعي بالشرط التنموي وأبعاده الاقتصادية والفكرية.

قاعدة معرفية

وأوضحت الدكتورة ليلى اللافي رئيسة وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، والدكتورة مسعودة الأسود وكيلة وزارة التربية والتعليم، في كلماتهما أهمية التأسيس للقاعدة المعرفية كرافد أصيل للموهبة، وساند علمي يرفع من قدرات الابتكار لصناعة تتشابك معرفيًّا مع علوم عدة.

وأشار محمد خليل مسؤول بالمؤسسة الليبية لتنمية المشروعات، والدكتورة لجين الغزالي كممثل لمؤسسة «مساحة لتطوير وريادة الأعمال» في كلماتهما إلى وجوب الدفع بالقدرات الشابة لتطوير مهاراتها في هذا المجال الذي فض نفسه عالميًّا، وهو اتجاه يجمع بين الصناعة والفن وله إقبال ملحوظ بين شريحة الشباب بليبيا، لذا كان المهرجان فرصة للشركات والمهتمين للتعرف على مواهب تتحسس طريقها في هذا المسار وخلق أرضية للتعارف وتبادل وجهات النظر فيما بينها في هذا المجال.

فرصة للاكتشاف

أكد وليد فحيج رئيس مجلس إدارة مؤسسة «مساحة للتطوير وريادة الأعمال» في تصريح له إلى «بوابة الوسط» أن المهرجان جاء بمشاركة ثلاثين فنانًا في مجال التشكيل، وتخصصات تقنية تدخل في عملية دمج الرسم بالحركة... إلخ، وهو يمثل فرصة لاكتشاف المواهب التي لها علاقة بصناعة «الأنيميشن» ووضع قاعدة معلومات لها، وتسهيل مجال المشاركة بينها، وكذا إيجاد فرص عمل للشباب الراغبين في دخول هذا الفضاء من خلال التعريف بأعمالهم.

نظرة تشكيلية

ويرى الفنان التشكيلي عبد الناصر أبوعجيلة أن صناعة الأنيميشن فرضت نفسها وبقوة، مع أن نظرة بعض التشكيليين الليبيين لها كانت ولازالت دونية، في حين أنها شكلت ذاكرتنا على مدى عقود، كما أنها تمتلك ميزة الجمع بين مهارة الفنان الذاتية ورؤيته الخاصة في اللوحة، والخروج بهذا السكون اللوني إلى مجال متحرك يمنح للشخصية القدرة على التعبير عن نفسها وكذا عن خلفية الذائقة الفنية التي كونتها، وإذا كان الفنان يلقي باللوم على قلة الإمكانات فعليه في المقابل أن يبادر بخطوة للأمام في اتجاه هذا المجال وأن لا يستسلم للثبات.

ووصف الفنان وسام أبومنجل لوحاته بأنها تجمع بين «الكوميك والبوب آرت»، أي القصص المصورة وألأعمال الملونة، بالإضافة إلى لوحات سريالية لها حس الكوميك، وأرجع أبومنجل أسباب خياراته الفنية لتأثره بمشاهدة أعمال فنانين أميركان مثل سباون وإرن فيرست وغيرهما.

ووضع التشكيلي حاتم المبروك أولوية النجاح في فضاء «الأنيميشن» إلى تكامل الأدوار بين الرسام والمخرج والكاتب، وكذا وجوب تقارب فكري بينهم لتفهم مقاصد الإشارات في اللوحة وما يود المخرج إبراقه عبر تعديل معين، وما يهدف الكاتب لإيصاله من خلال ربط الصورة بالسرد.

الدكتورة ليلى اللافي رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي (بوابة الوسط)

الفنان التشكيلي حاتم المبروك (بوابة الوسط)

وليد فحيج رئيس مجلس إدارة مؤسسة مساحة للتطوير وريادة الأعمال (بوابة الوسط)

أحمد الكاتب وكيل وزارة الشباب (بوابة الوسط)

الدكتورة لجين الغزالي ممثل لمؤسسة مساحة لتطوير وريادة الأعمال (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)

جانب من الجلسة الافتتاحية للمهرجان (بوابة الوسط)

الفنان التشكيلي عبدالناصر أبوعجيلة (بوابة الوسط)

الفنان التشكيلي وسام أبو منجل (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)

الدكتورة مسعودة الأسود وكيل وزارة التربية والتعليم (بوابة الوسط)

محمد خليل مسؤول بالمؤسسة الليبية لتنمية المشروعات (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)

جانب من المعرض (بوابة الوسط)