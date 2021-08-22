الحلقة (11) من أدبيات رسائل الفاخري

الحلقة (11) من ادبيات رسائل الفاخري

الحلقة (11) «إلى الوراء قليلا للاستشراف »

بعد منتصف سبعينيات القرن الماضي بقليل، نقل سفير ليبيا في ألمانيا الأستاذ جلال الدغيلي إلى جيبوتي. ومأ أن استقر هناك، حتى بعث برسالة إلى خليفة الفاخري في الدنمارك، الرسالة بتاريخ 27/9/1977 ، نحن نحتاج للعودة إلى وراء قليلا لنوضح الأسباب الحقيقية لتوقف الفاخري عن الكتابة خلال إقامته في الدنمارك، كان قد قال هو انشغاله بإعداد الكتاب السنوي، الذي كان يريد له أن يتواصل، هو السبب الرئيسي في توقف مقالته، ولكن واقع الحال ليس كذلك، ولعل هذه الرسالة ورده عليها توضح السبب. تقول الرسالة :

«أخي خليفة

سلال الأشواق كلها أبعثها بها إليك، وكل الأماني الطيبة أتمناها لك، وأرجو ألاّ تكون برودة الشمال قد أثرت على حرارة المشاعر.

من بعيد، من دائرة خط الاستواء، من منطقة القرن الأفريقي، ومن جيبوتي الوليد العربي الجديد – آسف لا أذكر الرقم، لأن الدول العربية أصبحت مثل أسرة (عيت شمبش) لا يستطيع الإنسان أن يعرف عددها! قلت لك من بعيد، ومن جيبوتي أبعث لك برسالتي هذه، علها تذكرك بصديق قديم.. قديم جدا، يدعى جلال الدغيلي! ربما تستغرب، وربما ستتعجب، كيف خطرت على بالي؟ فلا استغراب ولا عجب، نحن هنا من شدة الحرب لا نفكر إلاّ في الأشياء الباردة، ولا عجب. والإنسان طبعا في منطقة الاستواء لابد أن يفكر، ويتخيل منطقة القطب الشمالي. وليس منطقيا أن أفكر في دبب القطب، ولا في حسناوات، وشقراوات كوبنهاجن القطب، وكيف يعشن في ذلك الجو الممطر والبارد دوما لأني أعلم وأعرف ذلك. لذا خطرت أنت ببالي يا خليفة يا صديقي العزيز.

كيف حالك؟ وكيف أنت؟ وكيف كل شيء من حولك؟ لا أريد من هذه الأسئلة أن أسرق من وقتك الثمين لتجيب على مشارعي نحوك. ولا أريد أن أشغلك برسالتي عن شقراوات وحسان كوبنهاجن، لأني أعرف أن وجودك هناك، هي فترة عابرة في حياتك وستعود. ستعود إلى عيون الكلاب الميتة، إلى منظر جبانة سيدي حسين، إلى قضبان الحديد بميدان الشجرة، إلى جدران ذلك الميدان لتسند عليها ظهرك، وتبدل رجلا بأخرى كما يفعل حصان العربة. ستعود يا خليفة... ستعود لأنك لن تُخلف الله في منطقة الشمال. ستعود يا خليفة وتنسى الغوانى والحسان، وستنسى أيضا أنك كنت يوما في منطقة الشمال. ستعود مضطرا وتقلب صفحات ذكرياتك الصفراء، لتتعرف من جديد على الأصدقاء، وإني متأكد أنك ستجد أسما قديما.. قديما، يحفظ لك الود ويناديك باسمك الذي لم ينساه قط، لسألك يا صديقي العزيز، فهل ستملك الإجابة عندئذ؟

منذ أن هجرت وهاجرت.. ماذا فعلت، وماذا أنتجت؟ فهل حروفك لا زالت تنبض بالحياة، أم دفنتها في جليد الشمال؟ وهل رافقتك أفكارك وأحاسيسك في هجرتك؟ أم هجرتها في مربوعة بيتك القديم؟ وهل هنا جديد أم أنك اكتفيت بما لك من قديم؟ يا خليفة حاسب نفسك قبل أن نحاسبك نحن وننزل على رأسك، إذن، ألف .. ألف لعنة».

«أخي خليفة..

يقولون لا جديد تحت الشمس، وعندنا هنا درجة الحرارة 45 درجة ساعة منتصف الليل. مكيف الهواء يقطر عرقا من الخجل، إننا هنا لا نعرف اللون الأبيض مثلما أنتم لا تعرفون اللون الأسود. لكننا هنا لا نعرف الحقد ولا الحسد، تهتز أطرافنا مع أي نغم لأن مشاعرنا تنبض بالحياة، نرى الجمال في كل شيء، دائمو الابتسام رغم صعوبة الحياة، الغلاء أفدح من الفقر، لأن الفقير لا يعرف هنا سعر مواد الغذاء. البلد هنا دينة الإسلام، لكن الصلاة هي حركة رياضية فقط، لأن الوقت الذي يقضيه المصلي في صلاة الظهر لا يكفى حتى لقراءة سورة الكوثر؟ جلهم لا يحفظون من القرآن أي شيء، لكنهم يصلون . البلد كما أعلن عن نفسه أنه بلد عربي، ومن اللغة العربية لا يستعملون إلاّ كلمة مرحبا، التي تعني عندهم نعمخ، وعلى كل حال تم الاستقلال، وهي عضو الآن في الجامعة العربية، والأمم المتحدة، مثل الصين، لأن العبرة بالكيف وليست للكم، ولديهم كذلك علم ونشيد، وحمدت الله على ذلك لأنه عندما أعطوني ورقتي – ورقة الاعتماد- قالوا لي : «لا تنسى أن تبعث لنا بالنشيد الوطني، والعلم، وصورة الرئيس». كان هذا هو المطلب الوحيد، عدد السكان، بالأصح عدد الشعب العربي هنا 210 ألف نسمة، ونسبة السل تزيد على 20% لكنهم طيبون جدا.

لا أريد أن أسألك عن الكاذب النيهوم لأني لم أعد أهتم بأخباره، أتمنى أن تكون أنت خارج مجاله المغنطيسي، لأني لا أتمنى لك أن تتمغنط، ولا أن تنجذب، ولا أريد أن أسألك عن جماعة الحقيقية. أتمنى ألاّ يكون بينك وبينهم اتصال لأنه ظهرت الحقيقة. إن سحب لندن ودخان مصانعها لا يمكنها أن تحجب الشمس على الإطلاق.

نزل الفرنسيون منذ مئة وخمسة عشر سنة، لذا تجد الفرنسي اكتسب لونا يميل إلى السمرة، كما أن الجيبوتي لم يعد فاحم السواد. التي اطبع بها لا يوجد بين حروفها علامة التعجب، حتى النساء هنا يجدن اللغة الفرنسية.

يا خليفة.. يا صديقي لا أريد أن أطيل عليك، وسأكتب لك. لك مني الأشواق والأمنيات الطيبة. صديقك ( جلال الدغيلي).

ولقد أوردت هذه الرسالة، كما وردت، ولقد أوردنا فقرة منها في معرض حديثنا عن رغبته في تكوين أسرة والاستقرار، وأشرنا إلى نسخة الرسالة في كتابي «قطعان الكلمات المضيئة»، ولعلنا باستعراضها الآن، سنرى عددا من نقاط لها علاقة مباشرة، مثلما قلنا بحالته النفسية، ونرى أيضا بوضوح أسباب توقفه في تلك الفترة، حتى من بعد زواجه واستقراره. تقول الرسالة:

قد يبكى الرجال في زمن الغربة وسوء الحال

«أخي جلال

مثل طائر متوحد، قد أقعى عند ضفة بحيرة متجمدة، وظل ينظر على الأغصان العارية فوقه- إلاّ من نتف الثلج المنهمر- ومرأى الجليد الناصع البياض إلى حد الزرقة، منصتا إلى صوت الريح النافذة إلى العظام مباشرة مثل الإبر، متطلعا إلى زمن الدفء ورفقة الاسراب. أقول مثل طائر متوحد، أنا قابع خلف نافذتي، وأرصف دقات قلبي على الآلة الكاتبة، مبصرا بين حين وآخر الدخان المتصاعد من مداخن البيوت المواجهة، فيما تتناهى إلى سمعي ثرثرة أغصان الشجر في وجه الريح الشمالية الباردة، حالما بالضحك من قاع القلب والعناق!

أقول قد يبكى الرجال في زمن الغربة وسوء الحال حين لم يعد لديهم سوى آلة كاتبة قديمة العهد، وحزمة ذكريات مورقة، وتطلع جائع أبدا إلى الشمس، ورائحة العرق النبيل.

لكنما الريح الداعرة، بنت الداعرة، قد لا تتوافق مع شراعك، وعندئذ تبتدئ معاناتك في زمن سوء الحال والطالع، والشماتة في بعض الأحيان، عندئذ لا يعود أمامك سوى البحيرات المتجمدة، والأغصان العارية، إلاّ من نتف الثلج المنهمر وصوت الريح، ومرأى الطيور المهاجرة إلى البقاع الدافئة! عندئذ.. عندئذ أربت على قلبي، وأشرع في الكتابة إليك..»

هذه الصورة البديعة هي مجرد مقدمة لما يريد قوله من خلال حكاية رمزية لا ينبغي مطلقا أن نغفل عن مقارنتها ودراستها، في التحولات السياسية والتنظيمية وتصاعد وتيرة (المد الشعبي الليبي، وتحركات اللجان الثورية) في تلك الفترة، وهي التي كانت مقدمة للزحف على السفارات الليبية وتحويلها إلى مكاتب شعبية، وطرد وإبعاد الدبلوماسيين، من إجراءات لم يعهدها العالم من قبل!»، ويستطرد في قول ما يريده من خلال رمز واضح للغاية، ولذلك هذه الرسالة لم تنتشر في وقتها، أو تكون قد تسربت، فكانت – كما أعتقد – سببا في تهميشه حال عودته إلى ليبيا، ويستطرد في رسالته:

من لم يمت بالسيف، ما بالغربة !

«أخي جلال، يا أروع الرجال..

ذات يوم، أمام بوابة (قرطبة) قالت العرافة الغجرية العجوز بما يشبه لسان المتنبي:

(إذا ترحّلت يوم عن قوم وقد قدروا آلا تفارقهم، فالراحلون هم)

كانت تقبع أمام محطة القطار، مثل حزمة من الحطب، وكانت تنادى على بضاعتها، كقطة مقرورة جائعة، متطلعة بعينين شرهتين إلى الغادة والرائحين مثل جرو مضاع، فيما كانت أصابعها تعبث بالودع الملقى أمامها على بساط الخيش المتسخ. عربدت أصابعي في جيبي بحثا عن (بازيته) ثم ألقيت بحقيبتي الصغيرة جانبا، قائلا لها:

- «أتيت مثل الريح، وسأرحل مثل الريح، فماذا تقولين؟».

قالت مغمضة العينين:

- «من لم يمت بالسيف، ما بالغربة !» تساءلت:

- «ألاّ بد من الموت؟».

أجابت في ابتسامة ماكرة:

- «إلاّ إذا دفعت (بازيتة)».

عربدت أصابعي في جيبي مرة أخرى، بلا جدوى، ثم جذبت حقيبتي وذهبت، مرددا في نفسي:

- «من لم يمت بالسيف، مات بسوء الفهم والتفاهم، ثم بالغربة!».

تساءلت العرافة بصوت مرتفع في محاولة يأسه للمساومة:

- «هل أنت قادم أم راحل؟». فقلت بغير صوت:

- «لم أعد أعرف ذلك، وقد قلت لك أنني أنا الماء والريح!». ودلفت داخل المدينة.

كانت صور ( فرانكو) تغطى معظم الجدران. ولقد تطلعت في طريقي إلى الشمس الآفلة عبر الشفق الدامي، وتطلعت مرة أخرى، ومرتين، ثم أخذت أتحسس سبيلي خلال العتمة.

كان جو المساء ملتهبا، فيما كنت أعبر أحد الشوارع الضيقة، ولقد انهمر الضوء من أحدى النوافذ في الأعالي، حتى خلتها في المساء، وتبدىّ في عرضها جسد ضخم، صارخا:

- «أي، أنت، ماذا تفعل هناك؟ ". قلت في وهن:

- «أنا أبحث عن الحديقة العامة، لكي أستريح !».

لكنما النافذة أغلقت فجأة، وعمها الظلام، وحين قدرت أنه قد أزمع أن يهبط الدرج إلىّ اتخذت طريقي صوب المحطة لكي أمضى الليل هناك، منتظرا قطار الصباح الباكر! وطفقت انتظر- بعدئذ – بصبر فائق مثل صبر النباتات البرية».

وهكذا نرى الرمز الواضح في صور (فرانكو) و«الشمس الآفلة عبر الشفق الدامي»، وتحسس سبيله خلال العتمة، يبرز رؤيته لما كان يحدث في ليبيا، ويعكس حالة نفسية يوضح حالته النفسية وللرسالة والموضوع بقية سوف نواصلها في الحلقة المقبلة.

جلال الدغيلي الثالث من اليسار أمام الشاعر أحمد رفيق المهدوي

جلال الدغيلي الأول من اليسار الصورة من اراشيف محمد بسيكري

الأول من اليمين في طبرق 1967

في نادي الهلال في الصورة شباب نادي الهلال، منهم قدوره دغيم وعمر جعاكة إلى اليسار والجالس وفرج سكيليل

مع الاستاذ عبدالعاطي العبيدي في جينيف