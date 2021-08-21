الرياني يشارك في ورشة فنية على هامش مهرجان «مسرح بلا إنتاج»

فريق مسرحية «عجاف 200+» يصل مطار الإسكندرية. (الوسط)

يشارك الفنان الليبي، أحمد الرياني، في ورشة «ارتجال المخ» وهي من ضمن فعاليات مهرجان «مسرح بلا إنتاج» المقام بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وقال الفنان الرياني لـ«بوابة الوسط» إن الدورة «يشرف عليها أمير صلاح الدين، وقد جرى اختيار فنان من كل فرقة مسرحية مشاركة في العروض، ويصل عدد المشاركين في الورشة إلى 20 ممثلًا وممثلة من دول مختلفة وانحسر العدد بسبب كورونا».

ولفت الفنان أحمد الرياني، إلى أن الدورة «تقام لمدة أربعة أيام على تمام الساعة العاشرة صباحًا بمكتبة الإسكندرية»، مشيرًا إلى أن «فريق مسرحية (عجاف 200+) وصل إلى مصر للمشاركة في المهرجان، الذين جرى اختيارهم في مايو الماضي».

وتشارك فرقة «الركح» الدولي للمسرح والفنون من بنغازي في مهرجان «مسرح بلا إنتاج»، الذي ينطلق غدًا الأحد، بمدينة الإسكندرية، بمسرحية «عجاف 200+» وهي للكاتب العراقي سعد هذابي، وإخراج وسيم بورويص، وتمثيل حاتم قرقوم وأيمن نحول وأحمد المطردي ومحمود الورفلي، وإدارة مسرحية وإضاءة أحمد الرياني.

أسماء المختارين للمشاركة في الورشة الفنية بمهرجان «مسرح بلا إنتاج». (الوسط)