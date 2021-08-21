إعلان موعد عرض فيلم جيمس بوند الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 03:24 مساء
الممثل دانييل كريغ الذي يؤدي للمرّة الأخيرة دور جيمس بوند في «نو تايم تو داي» (أ ف ب)

أعلن الحساب الرسمي لفيلم «نو تايم تو داي»، على شبكة «تويتر» الجمعة، أن أحدث حلقة في سلسلة مغامرات جيمس بوند، ستُعرض في لندن، 28 سبتمبر.

وسيكون هذا هو العرض العالمي الأول للفيلم، ثم تنطلق العروض في دور السينما بعد يومين، حسب «فرانس برس».

وكان من المقرر أساسًا أن يُقام العرض العالمي الأول في لندن، 31 مارس 2020، لكنه أُرجئ مرات عدة بسبب جائحة «كوفيد-19».

وحُدِّد الموعد الجديد له الثلاثاء 28 سبتمبر في قاعة «رويال ألبرت هول» الشهيرة في العاصمة البريطانية والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 5900 مشاهد.

ويقام العرض بحضور الممثل دانييل كريغ الذي يؤدي دور العميل السري البريطاني الشهير والمنتجين مايكل جي، ويلسون وباربرا بروكولي والمخرج كاري جوجي فوكوناغا.

وفي الفيلم الذي يؤدّي فيه دانييل كريغ للمرّة الأخيرة دور العميل 007، يقرر جيمس بوند التقاعد ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا. لكن راحة باله سرعان ما تنقطع عندما يأتي صديقه القديم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» فيليكس ليتر طالبًا منه المساعدة.

أما «الشرير» في القصة فيؤدي دوره الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك الذي فاز بجائزة أوسكار العام 2019 لأفضل ممثل عن تأديته دور مغني فرقة «كوين» الشهير فريدي ميركوري.

ومن أبرز المشاركين في الفيلم أيضًا الممثلان بن ويشو وكريستوف والتز والممثلات لاشانا لينش وليا سيدو وآنا دي أرماس. وتؤدي المغنية الأميركية الشابة بيلي إيليش الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان «نو تايم تو داي».

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