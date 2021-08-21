مساعده السابق: آر كيلي رشا موظفًا للزواج من آليا «القاصرة»

صورة التقطت في 26 يونيو 2019 للمغني آر كيلي في محكمة بشيكاغو (أ ف ب)

قدَّم المغني الأميركي آر كيلي، الذي يحاكم في قضايا اعتداءات جنسية، رشوة لموظف رسمي للحصول على وثائق هوية مزورة بهدف الزواج من المغنية آليا، التي كانت قاصرة في حينه، حسب ما كشف المدير السابق لجولات نجم موسيقى «آر اند بي»، والذي قال إنه كان الوسيط.

وروى ديميتريوس سميث (65 عامًا) في شهادته خلال اليوم الثالث، من محاكمة روبرت كيلي، في نيويورك «دخلت وقلت مرحبًا، هل تريد كسب بعض المال؟»، وفق «فرانس برس».

وكشف سميث الذي عمل مع كيلي لأكثر من عشر سنوات، في ثمانينيات القرن الفائت وتسعينياته، أنه أعطى الموظف 500 دولار مقابل أوراق مزورة لآليا التي كانت -آنذاك- في الخامسة عشرة، لكي يتسنى للمغني الذي كان يبلغ 27 عامًا أن يتزوجها.

وأوضح ديميتريوس سميث الذي أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين مع ضمانات بالحصانة من الملاحقة القضائية في المستقبل، أن آر كيلي ومعاونيه وضعوا خطة زواج المغني من آليا بعدما أعلنت أنها حامل؛ إذ كان النجم يخشى «دخول السجن».

وكان كيلي الذي يحاكم أمام محكمة بروكلين الفدرالية، في قضايا استغلال قصّر جنسيًّا وخطف وفساد وعمل قسري تتعلق بواقعات حصلت بين العامين 1994 و2018، يعتقد أن زواجه من آليا سيحول دون إدلائها بشهادة ضده في حال وُجّهت إليه اتهامات.

وأضاف سميث: «كان ذلك لحماية نفسه وحماية آليا». وأشار إلى أنه ذهب مع آر كيلي إلى شيكاغو العام 1994 خلال جولة للمغني لإتمام الزواج الذي أُبطل لاحقًا.

وأفاد المدير بأنه نصح النجم بعدم الزواج من آليا قائلًا له «إنه لا يستطيع» ذلك و«إنها يافعة جدًا». وأضاف «سألني في أي جانب أنا».

وكان آر كيلي تولى إنتاج ألبوم آليا الأول بعنوان «إيدج إينت ناثن بات إيه نامبر» (العمر ليس شيئًا سوى رقم). وقُتلت آليا في أغسطس 2001 في حادث تحطم طائرة عن 22 عامًا.