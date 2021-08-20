نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة إلى وزارة الثقافة

مجلس الوزراء ينقل تبعية الهيئة العامة للخيالة إلى وزارة الثقافة (فيسبوك)

ذكرت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر القرار رقم 312 لسنة 2021 بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، وتحديد مقرها الرئيسي.

وحسب المنشور، الخميس، نصت المادة الأولى للقرار على نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون إلى وزارة الثقافة.

وفي مادته الثانية أن يكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة بنغازي، مضيفا: «على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم مخالف له»، وفق صورة ضوئية من القرار نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

ومن المعروف أن الهيئة تعني بإنشاء المسارح واعتماد الفرق المسرحية وتحديد آليات عمل الفرق الأهلية وإصدار أذونات مزاولة نشاط لها ودعم الأنشطة الفنية والسينما داخل ليبيا، وضمان مشاركة مميزة للفنان الليبي في المهرجانات الدولية.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر القرار رقم (512) لسنة 2016، الذي يقضي بنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون إلى مجلس الوزراء.

وشدد المجلس الرئاسي في قراره وقتها على العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، داعيًا الجهات المختصة إلى تنفيذه، بحسب نص القرار المنشور عبر صفحة إدارة الإعلام التواصل بمجلس الوزراء على موقع «فيسبوك».

مجلس الوزراء ينقل تبعية الهيئة العامة للخيالة إلى وزارة الثقافة (فيسبوك)