«كورونا» ينهي مسيرة النجم سوني تشيبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 02:49 مساء
سوني تشيبا مع الممثلة لوسي ليو، لوس أنجليس خلال إطلاق الجزء الأول من فيلم «كيل بيل»، 29 سبتمبر 2003 (أ ف ب)

كشف وكيل أعمال سوني تشيبا وفاة خبير الفنون القتالية ونجم السينما اليابانية، الذي برز خصوصاً في فيلم «كيل بيل» للمخرج كوينتن تارانتينو، عن عمر ناهز 82 عاماً، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح تيموثي بيل أن سوني توفي، الأربعاء، بسبب كوفيد -19، واصفاً إياه بأنه «صديق عظيم وزبون رائع، وهو رجل شديد التواضع والود».

وكان سوني تشيبا، واسمه الأصلي ساداهو مايدا، المولود العام 1939 في فوكوكا (جنوب غرب اليابان)، كرّس نفسه في ستينات القرن العشرين لعدد كبير من الفنون القتالية، وأصبح خبيراً في الكاراتيه التي كانت رياضته المفضلة.

وأصبح سوني بفضل اتقانه هذه الفنون ممثلاً غزير الإنتاج في الأفلام والمسلسلات اليابانية، فشارك في نحو 125 عملاً من إنتاج استوديوهات «تويل» الشهيرة التي ضمته إلى صفوفها بعدما اكتشفته في مسابقة للمواهب الجديدة.

وفي غمرة نجاح بروس لي العالمي، برز سوني تشيبا خارج اليابان بشخصية الرجل الشديد العنف في ثلاثية «ستريت فايتر».

ولفت أداء سوني انتباه المخرج الأميركي كوينتن تارانتينو في شبابه فأسند إليه في فيلمه «كيل بيل» دور الساموراي هاتوري هانزو الذي يتحول طباخاً يساعد أوما ثورمان بسيفه في تنفيذ ثأرها.

وفي العام 2006، أدى الممثل الياباني أيضاً دوراً في فيلم «فاست أند فيوريوس: طوكيو دريفت» للمخرج جاستن لين.

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