مواهب الفوتوغراف الليبية تحتفي باليوم العالمي للتصوير

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي | الجمعة 20 أغسطس 2021, 01:02 مساء
معرض فني لمناسبة اليوم العالمي للتصوير في طرابلس (بوابة الوسط)

قدمت مجموعة مختارة من مواهب ومحترفي فن الفوتوغراف، الخميس، معرضا فنيا بمناسبة اليوم العالمي للتصوير، وذلك بقاعة «Hive space» بمقرها الكائن بشارع البرج حي الأندلس في طرابلس.

واشتمل المعرض على مختارات ضوئية تنوعت بين البورتريه الشخصي ومناظر الطبيعة، كما جسدت نماذج من وقائع الحياة اليومية، تتجه في معظمها للموائمة بين العنصر الجمالي والفكرة أو الموضوع.

ومن ضمن أسماء الفنانين المشاركين بالمعرض (طه الجواشي، عماد منكوسة، محمد الشبلي، بشير البيزنطي، نزيه مغيدر، أحمد أبوغولة، مروة رحيل، مجد الدين القديري، بشير بن زاهية.. إلخ )، وتحدث الفنان الشاب قاسم تنتوش عن مشاركته بلوحة التقطها بالمدينة القديمة متوقفا عند الزوايا التي اختارها للحصول على المشهد المطلوب، وكيف يتم استغلال الظل والضوء والاتجاه بهذه المعادلة للخروج بلوحة تعكس روح المكان وتستنطق أبعاده الجمالية.

معرض فني لمناسبة اليوم العالمي للتصوير في طرابلس (بوابة الوسط)
معرض فني لمناسبة اليوم العالمي للتصوير في طرابلس (بوابة الوسط)
معرض فني لمناسبة اليوم العالمي للتصوير في طرابلس (بوابة الوسط)
معرض فني لمناسبة اليوم العالمي للتصوير في طرابلس (بوابة الوسط)
معرض فني لمناسبة اليوم العالمي للتصوير في طرابلس (بوابة الوسط)
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