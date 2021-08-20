الموت يغيب تشاك كلوز عن 81 عاما

رسم ذاتي فسيفسائي لتشاك كلوز في محطة للمترو في تيويورك في الأول من يناير 2017 (أ ف ب)

كشفت وسائل إعلام أميركية، الخميس، وفاة الرسام والمصور الأميركي، تشاك كلوز، المعروف بأعماله الشديدة الواقعية وضخامة رسومه للوجوه.

وأكد وكيل كلوز المحامي جون سيلبرمان لصحيفة «نيويورك تايمز» وفاة الفنان المولود العام 1940 في مونرو بولاية واشنطن، عن 81 عاماً، وفق «فرانس برس».

وكان كلوز معروفاً برسومه العملاقة لوجوه الأشخاص، وبينها وجهه، وكان يعتمد في بعضها نمطاً فسيفسائياً، فيما كان يُبرز في البعض الآخر تفاصيل شديدة الدقة بحيث تبدو بالعين المجردة وكأنها صور فوتوغرافية.

ومن بين الذين رسمهم الرئيس الأميركي بيل كلينتون والملحن فيليب غلاس ونجم موسيقى الروك لو ريد والفنانة سيندي شيرمان.

ومنذ إصابته بالشلل العام 1988، لم يعد كلوز يتحرك، إلا على كرسي نقال، لكنه استمر في الرسم. وعُرضت أعماله في المتاحف الكبرى، كمتحف الفن الحديث أو متحف غوغنهايم في نيويورك، وزينت كذلك أنفاق مترو نيويورك.

لكنّ اتهامات بالتحرش الجنسي شوهت صورة الفنان في المراحل الأخيرة من حياته، إذ أكدد عدد من النساء في تصريحات لوسائل الإعلام الأميركية أواخر العام 2017 أن كلوز طلب منهن خلع ملابسهن وقام بتعليقات لها إيحاءات جنسية.

ونفى تشاك كلوز هذه الاتهامات، لكن المتحف الوطني للفنون في واشنطن صرف النظر عن إقامة معرض له في مطلع العام 2018.