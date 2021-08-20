نيكول كيدمان تثير الغضب في هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 10:19 صباحا
نيكول كيدمان في لوس أنجليس في يناير 2020 (أ ف ب)

أبدى الكثير من سكان هونغ كونغ غضبهم، بعدما أعفت السلطات النجمة الهوليوودية نيكول كيدمان، من الحجر الصحي، لكي تتمكن من المشاركة في مسلسل عن حياة المغتربين الأثرياء، لحساب «أمازون».

وتشهد هونغ كونغ أحد أكثر إجراءات الحجر الصحي تشدداً وطولاً، في العالم، لجميع المسافرين الوافدين من خارجها، وفق «فرانس برس» الخميس.

وأتاحت هذه الإجراءات إلى اليوم الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ لم يتجاوز عدد الإصابات 12 ألفاً من مجمل السكان البالغ عددهم 7,5 ملايين.

لكنّ هذه الإجراءات أدت إلى انقطاع الكثير من السكان خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة عن عائلاتهم التي تعيش في الخارج.

وتقضي الإجراءات المتبعة بالتزام الأشخاص الوافدين من الدول التي تعتبر معرضة لخطر وبائي كبير، وأبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حجراً صحياً لمدة 21 يوماً في أحد الفنادق. لكنّ السلطات سمحت للممثلة (54 عاماً) بتجاوز تلك الإجراءات.

وأكد مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية أن النجمة الأسترالية وأعضاء آخرين في طاقم الفيلم حصلوا على إعفاء «لعمل احترافي محدد».

وتابعت الصحف الشعبية كل إطلالات كيدمان منذ وصولها في 12 أغسطس إلى هونغ كونغ في طائرة خاصة من أستراليا.

ومن أبرز أنشطتها التسوق بعد يومين من وصولها ثم البدء بالتصوير في حي ساي وان في جزيرة هونغ كونغ.

المنتج التنفيذي
تتولى نيكول كيدمان مهمة المنتج التنفيذي لسلسة «إكسباتس» المستلهمة من كتاب جانيس واي كاي لي صادر عام 2016، عن الحياة المترفة لثلاث نساء أميركيات في المدينة.

ومنذ وصول كيدمان، كثرت التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في شأن إعفائها من الحجر والنخبة الأجنبية الثرية التي تعيش في هونغ كونغ.

ونشر عدد كبير من التعليقات على «فيسبوك» عبر صفحة مجموعة «الأشخاص في الحجر الصحي في هونغ كونغ» التي تحظى بمتابعة واسعة، ركزت على أن الأجانب المقيمين في المدينة لم يروا عائلاتهم منذ نحو عامين بسبب الإجراءات.

وقالت النائبة المؤيدة لبكين إليزابيث كوات إنها «قلقة في شأن هذا الإعفاء الذي منحته الحكومة»، مشيرة إلى أنها «تلقت عدداً من الشكاوى من سكان هونغ كونغ». وتُمنح إعفاءات استثنائية لبعض كبار المسؤولين.

وأمضى رئيس مصرف «إتش إس بي سي» العملاق مارك تاكر مثلاً ثلاثة أسابيع في الحجر الصحي بعد وصوله من بريطانيا.

ويأتي إعفاء كيدمان من الحجر الصحي بعد أيام من تشديد هونغ كونغ تدابيرها المتعلقة بالوافدين من دول عدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوكيتينو بعد انضمام ميسي إلى «سان جيرمان»: لن نسجل 10 أهداف في كل مباراة
رياضة عالمية
رسميا.. «يويفا» يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا
رياضة عالمية
لوكاكو يعلن رقمه الجديد مع تشيلسي.. ويتحدث عن القتال من أجل أحلامه
رياضة عالمية
لافروف: طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية.. وتجرى مقاومتها في بانشير
دولى
مختبر أميركي يعلن تحقيقه «تقدما تاريخيا» في الاندماج النووي
علوم وتكنولوجيا
باريس: 5 شروط مسبقة لاعتراف المجتمع الدولي بطالبان
دولى
حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل
ليبيا
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
بعد أيام من طلب «5+5» تجميد الاتفاقات معها.. تركيا تدافع عن استمرار حضورها ...
ليبيا
الحداد يرفض مطالبات «5+5» ويعتبرها «انحرافا» عن مسارها
ليبيا
مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
جامعة بريطانية: غياب التشريعات والتدخلات الدولية يجعلان مكافحة الإرهاب في ليبيا ...
ليبيا
الدبيبة: الانتخابات هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبيرة تغذية تجيب.. متى نأكل التفاح؟