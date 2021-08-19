عرض حكاية «غالية» على «سي بي سي» 28 أغسطس

درة، يسار، ومراد مكرم في كواليس «حكاية» (خاص لـ بوابة الوسط)

يبدأ، السبت 28 أغسطس الجاري، عرض حكاية «غالية» من مسلسل «زي القمر» للفنانة التونسية درة على فضائية «سي بي سي».

المسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويُمثِّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها «غالية» تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تُغيِّر نظرتها للحياة.

من جانبها، أكدت درة أن أكثر ما حمّسها للعب بطولة حكاية «غالية» هو الفكرة المختلفة والسيناريو الجديد، خصوصًا أنها قضية تهم الكثير من السيدات والفتيات، وبها مشاعر ودراما رومانسية حقيقية.

وعن كواليس العمل تقول درة: «كنا مضغوطين جدًا فنحن نقدم عملًا يجب أن يكون جيدًا ومختلفًا وفي الجو الحار وفي وقت قصير نسبيًّا لأن موعد العرض كان محدد سلفًا في الشهر الجاري، ولكن بسبب روح الالتزام والتعاون الموجودة في الكواليس تخطينا كل هذه الصعاب وتحدينا الزمن من أجل تقديم عمل جيد».

حكاية «غالية» من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإنتاج مها سليم، ويشارك درة بطولتها، مراد مكرم، فرح يوسف، فراس سعيد، وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.

من ناحية أخرى، تنتظر درة عرض فيلمها الجديد «الكاهن» في شهر سبتمبر المقبل، من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن، ويشارك في بطولته محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي، وإياد نصار.