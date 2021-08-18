محمد علام يطرح «بجد هتوحشني» لمصطفى محفوظ الخميس

بوستر أغنية مصطفى محفوظ «بجد هتوحشني» (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد المنتج المصري محمد علام، الخميس، لطرح ثاني أغنيات ألبوم «حالف وناوي» للمطرب مصطفى محفوظ بعنوان «بجد هتوحشني»، وذلك على جميع التطبيقات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية «بجد هتوحشني» كلمات جمال الخولي وألحان تامر علي وتوزيع وماستر كريم عبدالوهاب وإنتاج «كيوب ميوزيك» محمد علام.

«بجد هتوحشني» هي ثاني أغنيات ألبوم «حالف وناوي» الذي يتضمن 10 أغنيات، يتم طرحها تواليًا أغنية كل أسبوع، وتعاون فيه محفوظ مع عدد من الموزعين منهم، توما، وكريم عبدالوهاب، ومدحت خميس، وأحمد عبدالسلام، ومن الشعراء تامر حسين، وأحمد علي موسى، ووائل توفيق، وحسين رضوان، وعمرو تيام، وجمال الخولي، ومن الملحنين تامر علي، ومدين، وأحمد محيي، وياسر نور.

تم تسجيل الألبوم في عدد من الاستوديوهات منها «فايف» و«صوت الحب» و«art» تحت إشراف عدد من مهندسي الصوت، منهم ياسر أنور وعمار خاطر.