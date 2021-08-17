جامعة سويسرية تكشف تحطيم الرقم القياسي للعدد باي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 05:00 مساء
العالم والكاتب البريطاني دانيال سافانت بمتحف «قصر الاكتشاف» العلمي في باريس وخلفه رمز العدد باي، 14 مارس 2013 (أ ف ب)

كشفت جامعة سويسرية أنها سجّلت رقمًا قياسيًا لحساب العدد «باي» مع 62800 مليار كسر عشري بعد الفاصلة.

وأشادت المدرسة العليا للعلوم التطبيقية (إتش أي إس) في كانتون غراوبوندون شرق سويسرا بهذه النتيجة التي تم التوصّل إليها بفضل حاسوب عالي الدقّة عمل طوال 108 أيام و9 ساعات.

وجاء في البيان: «هو أسرع بمرّتين تقريبًا من الرقم القياسي السابق المسجّل من قبل (غوغل) باستخدام الحوسبة السحابية في 2019 وأسرع بـ3.5 مرات تقريبًا من الرقم القياسي العالمي الأخير في 2020»، وفق «فرانس برس».

والأرقام العشرة الأخيرة لهذه الثابتة هي «7817924264»، وفق جامعة «إتش أي إس» التي أشارت إلى أنها لن تكشف عن العدد الكامل إلا بعد تصديق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية على هذا الإنجاز.

وأوضح البيان أن حاسوب «إتش أي إس» تخطّى في حساباته الرقم القياسي العالمي السابق القائم على 50 ألف مليار كسر عشري بعد الفاصلة، مع إضافة 12800 مليار رقم جديد بعد الفاصلة لم يكن معروفًا في السابق.

والعدد باي هو العدد الذي يضرب به قطر الدائرة للحصول على محيطها ومن المستحيل معرفة كم يساوي تحديدًا لأن لا نهاية للأرقام الواردة بعد الفاصلة.

وبالرغم من تعميق المعارف في هذا الشأن وازديادها دقّة وأرقاماً، يكتفي عامة الجمهور بـ3.1415927 لاستخدام هذا العدد.

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