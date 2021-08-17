بوب ديلان ملاحق بتهمة اعتداء جنسي على قاصر في 1965

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 03:02 مساء
بوب ديلان خلال مهرجان في منطقة بريتانييه بفرنسا، 22 يوليو 2012 (أ ف ب)

يلاحق بوب ديلان أمام محكمة في نيويورك إثر شكوى من امرأة تتهمه بالاعتداء عليها جنسيًا قبل حوالي 60 عامًا عندما كانت في الثانية عشرة من العمر.

وجاء في هذه الشكوى التي قُدّمت، الجمعة، أن بوب ديلان اعتدى على المدّعية التي لم تُعرّف سوى بالحرف الأول من اسمها وشهرتها جاي. سي، خلال فترة امتدّت على ستة أسابيع بين أبريل ومايو 1965، وفق «فرانس برس».

وكشف المستند أن المغني «استغلّ شهرته الفنية ليعطي الكحول والمخدّرات إلى جاي. سي. ويعتدي عليها جنسيا مرّات عدّة».

وتتّهم الشكوى ديلان أيضًا بأنه هدّد جسديًا الفتاة ولم تُذكر فيها قيمة التعويضات المطلوبة.

وجاء في الشكوى أن بعضًا من تلك الانتهاكات وقع في شقّة بوب ديلان بفندق تشيلسي الشهير في نيويورك.

وقال الناطق باسم الفنان في بيان إن «هذه الاتهامات العائدة إلى 56 سنة هي زائفة وسيتمّ دحضها بحزم».

وكشفت صاحبة الشكوى أن ديلان تسبب لها بـ«أذى نفسي خطر وصدمة نفسية».

وقُدّمت الشكوى قبل يوم من انتهاء المهلة المنصوص عليها في قانون صادر عن ولاية نيويورك يخوّل ضحايا الانتهاكات الجنسية ملاحقة المعتدين، بغضّ النظر عن تاريخ وقوع الأفعال.

واستندت مشتكية في قضية إيبستين الأسبوع الماضى إلى هذا القانون لتتقدّم بشكوى ضدّ الأمير أندرو، ثاني أبناء الملكة إليزابيث الثانية، على خلفية مزاعم اعتداء جنسي.

ويعدّ بوب ديلان الحائز جائزة نوبل للآداب سنة 2016 تقديرا «للتعابير الشعرية الجديدة التي استحدثها في الممارسات الغنائية الأميركية» أشهر مؤلف موسيقي ومغنّ. ومن أبرز أعماله، «بلويين إن ذي ويند» و«ذي تايمز ذاي آر تشانجينغ» و«لايك إيه رولينغ ستون».

وبيع أكثر من 125 مليون ألبوم حول العالم من أعمال الفنان البالغ من العر 80 عامًا والذي سطع نجمه في نيويورك بمطلع الستينيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
تفاصيل قرعة للأمم الأفريقية تغيب عنها ليبيا
رياضة محلية
الشامخ العبيدي يحترف في المغرب بعد رحلة «الأهلي بنغازي»
رياضة محلية
ربط إنتاج حقل الخير التابع لشركة سرت بميناء السدرة النفطي
ليبيا
واشنطن تشترط نبذ الإرهاب واحترام حقوق النساء للاعتراف بحكومة أفغانية تقودها ...
دولى
بن علي يقود «كروتوني» إلى التأهل للدور الـ32 من كأس إيطاليا
رياضة محلية
الرئيس الأميركي: أقف بالكامل خلف قرار الانسحاب من أفغانستان
دولى
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
أوزبكستان تجبر 46 طائرة ومروحية أفغانية عبرت الحدود على «الهبوط»
دولى
غوتيريس يطالب العالم بتوحيد صفوفه لمحاربة «التهديد الإرهابي» في أفغانستان
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار لصقة تعالج الصلع