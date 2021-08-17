الصين توافق على توقيف مغنٍ متهم بالاغتصاب

المغني الصيني - الكندي، كريس وو في لوس أنجلوس، 19 يناير 2017 (أ ف ب)

وافقت سلطات بكين، الإثنين، على توقيف نجم البوب الصيني الكندي «كريس وو» بسبب اتهامات موجهة إليه في فضيحة اغتصاب أثارت موجة تنديد واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعادت هذه القضية تحريك موجة «مي تو» (أنا أيضا) في الصين التي أدلت خلالها نساء كثيرات بشهادات العام 2018 عن حالات تحرش جنسي تعرضن لها وتورط فيها أحيانا مشاهير وشخصيات عامة نافذة، وفق «فرانس برس».

واتهمت الطالبة دو ميجو (19 عاما) الشهر الماضي كريس وو باغتصابها عندما كانت في السابعة عشرة؛ مما أدى إلى وابل من الانتقادات العامة فضلا عن وقف علامات تجارية بارزة تعاونها معه.

وقالت النيابة العامة الشعبية لمنطقة تشاويانغ في بكين، الإثنين، في بيان إنها وافقت على توقيف المغني «للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب».

وعُرف وو في الأصل بصفته عضوا في فرقة «إكسو» لموسيقى البوب، قبل مغادرته لها العام 2014 ليبدأ مسيرته المهنية الناجحة كمغن وممثل وعارض أزياء وعضو لجنة تحكيم في برامج فنية.

ومنذ الاتهامات الموجهة إلى وو، رفع مزيد من الضحايا المفترضين الصوت على الإنترنت، متهمين العاملين مع وو باعتماد سلوك يقوم على التصيد الجنسي بما يشمل الدعوة إلى حفلات كاريوكي صاخبة.

وأواخر يوليو، أوقفت الشرطة وو الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية.

وقالت الجمعية الصينية للفنون المسرحية في بيان، الإثنين، إن انتهاك القانون والتأثير السلبي على المجتمع من جانب شخصية بارزة «أمر لا يمكن القبول به في القطاع».