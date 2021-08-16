«فري غاي» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 05:00 مساء
الممثل تايكا وايتيتي في العرض الأول لفيلم «فري غاي» في لوس أنجلوس، 12 أغسطس 2021 (أ ف ب)

تصدر فيلم الحركة الكوميدي «فري غاي» المستوحى من عالم ألعاب الفيديو شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأيام الأولى لعرضه، محققا إيرادات بلغت 28.4 مليون دولار، بحسب ما أظهرت أرقام أولية نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وقال رئيس شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش» الاستشارية ديفيد أ. غروس لوكالة «فرانس برس»: إن «هذه الانطلاقة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف الصعبة بفعل التبعات السلبية لتفشي نسخة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا».

وحل فيلم الرعب «دونت بريذ 2» الذي يدور حول لعبة قتل جماعي يقوم بها شخص كفيف من قدامى المحاربين، في المركز الثاني محققا 10.6 ملايين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع.

وأعقبه في المرتبة الثالثة فيلم المغامرات العائلي «جانغل كروز» من شركة «ديزني»، وهو عمل تدور قصته حول رحلة في مدينة ملاهٍ. وحقق الفيلم 9 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واحتل المرتبة الرابعة فيلم «ريسبكت» الذي يروي سيرة ملكة موسيقى السول أريثا فرانكلين، محققا إيرادات بلغت 8.8 ملايين دولار.

أما في المرتبة الخامسة فحل فيلم «ذي سويسايد سكواد» الذي حصد 7.8 ملايين دولار.

وفي ما يلي الأفلام المتبقية في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

6- «أولد» (2.4 مليون دولار).

7- «بلاك ويدو» (2 مليون دولار).

8- «ستيلووتر» (1.3 مليون دولار).

9- «ذي غرين نايت» (1.2 مليون دولار).

10- «سبايس جام: إيه نيو ليغاسي» (1.2 مليون دولار).

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