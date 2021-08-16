بحضور رسمي كبير.. انطلاق «ياما في الجراب يا حاوي» بالإسكندرية الثلاثاء

بوستر مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» (خاص لـ بوابة الوسط)

تنطلق، الثلاثاء، مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم المصري الكبير يحيى الفخراني، وذلك على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل، الخميس 26 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تعقد أسرة المسرحية مؤتمرا صحفيا بالمكتبة ظهر الثلاثاء، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام لكشف تفاصيل عروض القاهرة والإسكندرية.

«ياما في الجراب يا حاوي» من إنتاج مسرح «كايرو شو» عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة بأحدث تقنيات أشرف عليها فنيا محمد هاني، ويشارك في بطولتها إياد نصار، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف الدسوقي، وسما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

«ياما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.