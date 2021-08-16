أحمد عز يكسر حاجز الـ 50 مليونا بـ«العارف»

أحمد عز في كواليس العرض الخاص لفيلمه «العارف» (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل فيلم «العارف» للنجم المصري أحمد عز تصدُّره لشباك التذاكر المصرية، منذ طرحه في الرابع عشر من شهر يوليو الماضي، حيث وصل إجمالي إيرادات الفيلم حتى، الأحد، 50 مليونا و315 ألفا و121 جنيه، ليعيد بتلك الإيرادات الحياة لدور العرض السينمائي بعد أزمة «كورونا».

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح. الفيلم من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

وجاء في المركز الثاني، فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني؛ حيث حقق إجمالي إيرادات 43 مليونا و686 ألفا و850 جنيها، ولكن في مدة أطول من «العارف»، إذ إن فيلم حسني تم طرحه قبل 54 يوما وتحديدا في الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي. يشارك في بطولته ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وثالثا، جاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبدالعزيز؛ حيث حقق إجمالي إيرادات 36 مليونا و918 ألفا و803 جنيهات، وذلك بعد 40 يوما من عرضه.

الفيلم من بطولة دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

ومن الأفلام التي بدأ عرضها أخيرا، يأتي في مقدمتها فيلم «الإنس والنمس» والذي حقق بعد 15 يوما من عرضه إجمالي إيرادات 27 مليونا و911 ألفا و464 جنيها. الفيلم من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف الدسوقي، محمود حافظ، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، من تأليف كريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة.

وأخيرا جاء فيلم «موسى» والذي حقق بعد 5 أيام عرض إجمالي إيرادات 4 ملايين و405 آلاف و46 جنيها. والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، بمشاركة ضيوف الشرف صلاح عبدالله، صبري فواز، هشام سليم، محمود حافظ، وأحمد حاتم، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.