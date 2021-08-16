«الثقافي البريطاني» يناقش أثر صورة المرأة في الدراما

تشارك في الندوة السيناريست مريم نعوم (أرشيفية: الإنترنت)

يقيم المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، حلقة نقاشية عبر الإنترنت بعنوان «صورة المرأة في الدراما المصرية وانعكاسها على قضايا العنف ضد المرأة»، يستضيف فيها الكاتبة والسيناريست مريم نعوم والناقد الفني طارق الشناوي، والدكتور فكري العتر، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، وتدير النقاش الدكتورة سلمى مبارك أستاذة الأدب والفنون بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وذلك في الرابعة مساء الإثنين.

وتناقش الندوة المقامة عبر تطبيق «زوم» عدة محاور منها ملامح صورة المرأة في الدراما المصرية ومدى عكسها لواقع المرأة المصرية وكيف تؤثر الصور النمطية للمرأة في الأعمال الدرامية على المجتمع وقضايا العنف ضد المرأة.

الندوة ستقام باللغة العربية مع إتاحة ترجمة فورية للإنجليزية، وتأتي في إطار برنامج «مناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي آمن للجميع» والمقدم من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وبدعم من الاتحاد الأوربي.

برنامج مناهضة العنف ضد المرأة (VAW) لتحقيق حرم جامعي آمن للجميع، هو برنامج مدته 3 سنوات مقدم من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة.

يهدف البرنامج إلى معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة لتوفير بيئة آمنة وخالية من العنف لمجتمع الجامعة بأكمله (الطلاب والعاملون). حيث تعمل الوحدة على رفع مستوى الوعي وإنشاء نظام للمجتمع الجامعي للإبلاغ عن الحالات وتطوير قدرات موظفي الجامعة للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتغيير المفاهيم تجاه العنف ضد النساء.

البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي (EU) في إطار برنامجه لتمكين المرأة «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة» بمساهمة مادية من المجلس البريطاني ومساهمة عينية من جامعة القاهرة.