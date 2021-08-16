وزيرة الثقافة تستقبل وفدا عن بلدية العزيزية

وزيرة الثقافة تستقبل وفدا عن بلدية العزيزية لمناقشة القضايا الثقافية (فيسبوك)

كشفت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية أن الوزيرة مبروكة توغي عثمان، استقبلت في مكتبها بديوان الوزارة، الأحد، وفدا من بلدية العزيزية، لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالثقافة.

وضم الوفد عضو مجلس النواب عن بلدية العزيزية علي كشير، وعميد بلدية العزيزية بشير المباركي، ووفدا من البلدية، بحضور عاشور وادي مدير مكتب الثقافة العزيزية، حسب صفحة الوازة في «فيسبوك».

وحسب منشور الوزارة: «تناول اللقاء البحث في عدد من القضايا والشؤون الثقافية التي تعني بلدية العزيزية، حيث جرى خلال المقابلة مناقشة المشاكل، والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسات الثقافية في البلدية، وسبل تفعيل المراكز الثقافية والنهوض بالدور الثقافي، وتم الاتفاق على صيانة وتجهيز عدد من المرافق الثقافية في البلدية».