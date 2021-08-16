وزيرة الثقافة تجتمع بمدراء مكاتب المنطقة الوسطى الثقافية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 11:12 صباحا
الوزيرة مبروكة توغي عثمان تلتقي مدراء المكاتب الثقافية بالمنطقة الوسطى (فيسبوك)

التقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، الأحد، مدراء المكاتب الثقافية ببلديات المنظفة الوسطى، لتستعرض تحضيرات استراتجية العمل للفترة المقبلة، ومناقشة رؤية العمل المستقبلي للمكاتب من خلال خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».

 وحضر الاجتماع وكيل وزارة التفافة، خيري الراندي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، محمد المدولي, ومدير إدارة المكاتب الثقافية المحلية، طارق حدود، وذلك في قاعة بلد الطيوب بديوان الوزارة.

وحسب المنشور: «رحبت الوزيرة خلال الاجتماع  بوكيل الوزارة متمنية له كل التوفيق، وأكدت على ضرورة تفعيل الجهود الثقافية وإنجاح دورها في تعزيز الوحدة الوطنية والسلام والمصالحة الوطنية، وشددت على ضرورة المساهمة في نشر الوعي الثقافي في كل المكاتب الثقافية خدمة للمصلحة العامة».

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع التي تخص الشأن الثقافي، كالبنية الثقافية وما تحتاجه من صيانة وتجهيز، ومشاكل المراكز الثقافية التسييرية، وتحدث مدراء المكاتب الثقافية عمّا يعترضهم من مشاكل، وكيفية السبل لتجاوزها، لتوفير البيئة الملائمة للإبداع.

الوزيرة مبروكة توغي عثمان تلتقي مدراء المكاتب الثقافية بالمنطقة الوسطى (فيسبوك)
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