«القومي للسينما» بمصر يبدأ تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 04:00 مساء
رئيس المركز القومي للسينما المصرية، السيناريست محمد الباسوسي (خاص لـ بوابة الوسط)

تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، يبدأ المركز القومي للسينما في مصر، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية في تصوير فيلم وثائقي عن دولة جنوب السودان.

يأتي ذلك على هامش أول أسبوع ثقافي مصري بجنوب السودان في إطار المهرجان الأول للثقافة والسلام، المقرر إقامته خلال الفترة من 3 إلى 17 سبتمبر 2021.

جاء ذلك في إطار دعم وزارة الثقافة المصرية العلاقات الثقافية الخارجية وتوثيق الفعاليات السينمائية سواء المقامة بمصر أو خارجها.

وسوف يتكون فريق عمل المركز القومي للسينما من محمد شوقي رئيسًا للبعثة، ورامي رجب وكيلًا للبعثة، ومارمينا إبراهيم مدير التصوير، وإسكندر عزيز فني تصوير، وعلاء أبو المكارم فني إضاءة، والمونتير إسلام أحمد علي وزياد عزت مهندس صوت.

ومن المقرر وجود متابعة يومية من وزيرة الثقافة المصرية ورئيس المركز القومي للسينما لفريق العمل من أجل خروج عمل فني وثقافي محترف.

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