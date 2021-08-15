«الفهد الذهبي» للمخرج الإندونيسي إدوين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 05:01 مساء
متفرجون في ساحة بياتسا غرانده خلال مهرجان لوكارنو السينمائي في 9 أغسطس 2009 (أ ف ب)

منح مهرجان «لوكارنو السينمائي» في سويسرا جائزة الفهد الذهبي (أفضل فيلم) للمخرج الإندونيسي إدوين، السبت.

وفاز إدوين بالجائزة عن عمله «فنجنس إيز ماين، آل أذرز باي كاش»، الذي يستعيد أسلوب أعمال الحركة الآسيوية في الثمانينات. ويرسم الفيلم صورة فكاهية لشاب عنيف يقع في حب امرأة بعد قتالها، حسب «فرانس برس».

وكان إدوين الذي يعرِّف عن نفسه باسمه الأول من دون الشهرة، عاد إلى جاكرتا قبل حفل توزيع الجوائز، لكن المنظمين عرضوا مقطع فيديو قال فيه إن جائزة الفهد الذهبي تشكل «مصدر سعادة» وهي «دعم قوي وعنصر تحفيز». وقال: «نحن بحاجة إلى هذه الطاقة في هذا الوقت الصعب».

وأشار إدوين إلى أن السينما الإندونيسية لا تزال في بداياتها، كما الحال مع معظم القطاعات السينمائية في دول المنطقة.

وأضاف: «أشعر بالارتباط مع منطقة جنوب شرق آسيا بأكملها لأننا نتحلى بالروح نفسها إلى حد ما كما نواجه المشكلة عينها في الوقت عينه، كما تعلمون لدينا رقابة ولدينا عنف هنا وهناك». وتابع المخرج الإندونيسي قائلًا: «نحن متحمسون جدًّا لتطور السينما لدينا».

وفي ختام مهرجان لوكارنو بدورته الرابعة والسبعين، منحت جائزة تكريمية للمخرج الإيطالي داريو أرجنتو عن مجمل مسيرته، بما يشمل دوره الرئيسي في فيلم «فورتيكس» للمخرج غاسبار نوي حول زوجين مسنين يعانيان مرض الزهايمر.

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