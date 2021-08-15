قبل مشاركته بـ«الجونة».. «أميرة» يشهد عرضه العالمي الأول في «فينيسيا»

بوستر فيلم «أميرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

قبل أيام من عرضه العالمي الأول بمهرجان «فينيسيا السينمائي»، أعلنت إدارة الدورة الخامسة من مهرجان «الجونة السينمائي» اختيارها فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب للمنافسة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ليكون العرض الأول للفيلم عربيًّا، وتستمر فعاليات مهرجان الجونة خلال الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر المقبل، ومن المرتقب إطلاق الفيلم تجاريًّا قريبًا في عدة دول عربية.

ينافس «أميرة» خلال أيام في مسابقة «آفاق» ضمن فعاليات مهرجان «فينيسيا السينمائي»، الذي ينطلق خلال الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر المقبل.

ويعد «أميرة» ثالث أفلام محمد دياب كمخرج بعد «678» (2010) و«اشتباك» (2016)، الذي فاز بأكثر من 30 جائزة دولية، ويتناول فيلم «أميرة» قصة تدور أحداثها في فلسطين وبالتالي يصبح أول فيلم فلسطيني يقوم بإخراجه مصري.

«أميرة» مراهقة فلسطينية وُلدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار، السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويضم فريق عمل فيلم «أميرة» عددًا كبيرًا من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائيًّا في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم «اشتباك»، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

الفيلم من إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي)، وAgora Audiovisuals (منى عبد الوهاب)، وأكاميديا (معز مسعود)، بالاشتراك مع الطاهر ميديا برودكشن (يوسف الطاهر)، وThe Imaginarium Films (رولا ناصر) ويشارك المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وأميرة دياب وسارة جوهر كمنتجين للفيلم، وتتولى شركة MAD Solutions بالاشتراك مع Lagoonie Film Production توزيع الفيلم في العالم العربي، وتتولى MAD مهام التسويق للفيلم.