انطلاق النسخة الأولى من مهرجان «هي الفنون» 9 سبتمبر بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 11:35 صباحا
بوستر مهرجان «هي الفنون» (خاص لـ بوابة الوسط)

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «هي الفنون» (She Arts) في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأميركية بالقاهرة، وذلك مساء الخميس 9 سبتمبر.

ويحتضن المهرجان النسوي الأول من نوعه بالقاهرة ما يزيد على عشر حفلات غنائية على مدار ثلاثة أيام متتالية، من بينها حفلات مريم صالح ونسمة محجوب ونوران أبو طالب وفرقة «فابريكا» وعازفات الهارب المصريات مثل منال محيي الدين ومنى واصف وأميرة حامد، بجانب حفل الفلسطينية بانه، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

كما يشهد «هي الفنون» عروضًا خاصة للرقص المعاصر، وندوة عن تاريخ الرقص في مصر القديمة تقدمها الراقصة إيمي سلطان، ويتضمن أيضًا لقاءً مع السيناريست مريم نعوم عن «المرأة خلف الكاميرا»، إضافة إلى احتضان عديد العروض الفنية الدولية، من البرتغال وفرنسا وسويسرا وفلسطين، بإجمالي 12 فعالية بواقع أربع فعاليات يوميًّا لمدة ثلاثة أيام، على أن يسدل الستار على النسخة الأولى، مساء السبت 11 سبتمبر.

ويهدف هذا الحدث الثقافي الفني لتوفير ساحة للفنانات من جميع أنحاء العالم ومختلف أنواع الفنون لعرض إبداعاتهن وتبادل الخبرات، وكذلك لإلهام الأخريات وخلق مساحة جماهيرية كبيرة في شكل مهرجان دولي سنوي مثلما أوضحت نيفين قناوي، مؤسسة ومديرة المهرجان، ويأتي «هي الفنون» (She Arts) كنتاج تعاون دولي بين مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأميركية، والمعهد الفرنسي، والمؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة، وسفارة البرتغال.

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